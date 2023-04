Sa Tesla de 170 000 $ part en fumée en quelques minutes

La voiture électrique de Sacha De Santis s’est embrasée alors qu’il circulait sur le boulevard Henri-Bourassa, à Montréal.

La conjointe du conducteur a d’abord remarqué une odeur de fumée. Puis après ça, la fumée a commencé à sortir des bouches d'aération, et on a vu une petite flamme sur le côté droit du passager, en avant du véhicule. C'est là que je me suis stationné et qu'on a couru loin de l'auto. Littéralement une minute après, l'auto était en flammes , raconte-t-il.

L'intérieur de la voiture a été complètement détruit. Photo : Gracieuseté de Sacha De Santis

« En l'espace de deux minutes, on est sortis du véhicule. L'auto n'existait plus! » — Une citation de Sacha De Santis

C'est sûr que ça fait vraiment peur, quand tu es dans ton auto, tu ne vois plus rien, il y a juste de la fumée à l'intérieur, on ne respirait plus. [...] Il y avait de la fumée, la vitre a commencé à craquer avec la chaleur , ajoute-t-il.

Sacha De Santis dit avoir eu à peine quelques minutes pour sortir du véhicule. Photo : Gracieuseté de Sacha De Santis

J’aimerais ça avoir des réponses

Tout ce qu’il reste à présent de la Tesla Model X 2021 est une carcasse carbonisée. À l’intérieur, tout a flambé. Sacha De Santis se demande toujours comment une telle chose est possible, un mois plus tard. Les causes de l'incendie demeurent inconnues.

« J'aimerais ça avoir des réponses de Tesla à ce sujet-là, parce que cela aurait été quoi si mon auto [avait été] dans mon garage? Elle aurait pris en feu dans mon garage? » — Une citation de Sacha De Santis

La cause du brasier reste inconnue. Photo : Gracieuseté de Sacha De Santis

Peut-être que les portes auraient pu se barrer aussi quand on était à l'intérieur. [...] Ils [Tesla] m'ont dit : "On va voir qu'est-ce que ça dit, on vous revient, on va faire une analyse" , ajoute-t-il.

Difficile d'expliquer la cause du brasier, selon Daniel Breton, le président-directeur général de Mobilité électrique Canada, l’association vouée à la promotion de l’électrification du transport. Il relativise cependant : ce genre d'accident reste rare, selon lui.

Si les gens sont craintifs que les voitures électriques risquent plus de prendre feu que les voitures à essence, ce qu'on voit, c'est le contraire. Elles risquent beaucoup moins de prendre feu. [...] Le rapport, c'est 60 véhicules à essence pour un véhicule électrique , avance-t-il.

Sacha De Santis, de son côté, a un conseil pour les automobilistes.

C’est sûr que ça fait vraiment peur. [...] On a été tellement chanceux. Tu penses que ça ne t'arrivera pas, des feux d'auto, peu importe la marque, que ça arrive à tout le monde sauf à toi. Mais c'est un fait, faites attention, soyez alerte , soutient-il.

Tesla n'a pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations de Marion Bérubé