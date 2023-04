Des personnes sans-abri et des militants communautaires s’inquiètent d’une escalade potentielle des mesures de la Ville de Vancouver et du Service de police de Vancouver (VPD) visant à démanteler le village de tentes installé sur la rue East Hastings, dans le quartier du Downtown Eastside (DTES).

La coalition Stop the Sweeps, qui milite pour mettre fin au déplacement des personnes sans-abri du DTES , affirme avoir eu accès à un document interne de la Ville de Vancouver décrivant un plan en deux étapes pour procéder à l’expulsion massive du village de tentes.

Radio-Canada n’a pas été en mesure de consulter ce document.

Selon le groupe de militants, les déplacements de personnes vivant à l'extérieur ont généralement été menés par le service d'ingénierie de la Ville et des agents conservateurs des parcs. Il s’inquiète qu’un déplacement mené par la police signale un changement majeur dans l'approche de la Ville à l'égard des personnes non logées et représente une menace accrue d'arrestation et de déshumanisation .

La coalition Stop the Sweeps estime que les conditions de vie dans les logements proposés par les autorités aux personnes sans-abri, comme les immeubles à chambres individuelles (SRO) ne sont ni sécuritaires ni adéquates.

Elle demande un moratoire sur les expulsions pendant que la province s'efforce d'offrir des options de logement convenables aux personnes qui n’en ont pas. La convenance du logement , ajoute le groupe, doit être déterminée par les personnes sans-abri plutôt que par le VPD ou les services techniques de la Ville.

Vancouver veut assurer la sécurité

Dans une déclaration envoyée par courriel, la Ville de Vancouver confirme qu’un document a été préparé pour discussion entre les membres du personnel de l’administration municipale. Elle indique qu’elle ne fera pas d’autres commentaires compte tenu de la nature confidentielle du document .

La Ville ajoute que les grands campements ne constituent pas un modèle permanent acceptable , et qu’elle continuera à dégager les structures pour assurer la sécurité des personnes et rendre la rue à diverses activités. Elle précise que, depuis août dernier, plus de 600 structures ont été retirées de cette zone.

En juillet, le Service des incendies de Vancouver avait ordonné le retrait des tentes le long de la rue East Hastings en raison de nombreux problèmes de sécurité urgents , arguant qu’un feu dans cette zone pourrait être catastrophique .

Selon la Ville, les incendies continuent de s'intensifier dans le secteur en raison de l'accumulation de matériaux et de réservoirs de propane. Récemment, un feu de tente s'est propagé à un bâtiment adjacent, causant d'importants dégâts.

De son côté, le VPD indique qu’il continue à soutenir les travailleurs de la Ville de Vancouver lors de leur déploiement dans la zone de campement , comme il le fait depuis des mois .