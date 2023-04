Apprendre à gérer sa colère dès le primaire

Sur le tableau blanc de la classe, on voit un caméléon et des visages joyeux, tristes ou en colère. L'atelier qu'elle vient animer porte sur la saine gestion des émotions.

Qu'est-ce qu'une émotion? demande Nathalie aux enfants. Quand tu te fais rejeter, tu es triste , répond rapidement un garçon assis près de l'enseignante. La peur, c'est une émotion , dit une autre. La dégoutation , tente une fillette. Oui! Le dégoût! corrige l'animatrice, souriante.

Atelier sur la gestion des émotions par l'organisme L'Anonyme à Montréal. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Elle explore avec les enfants les différentes émotions pour qu'ils puissent les comprendre, les exprimer et mieux les gérer.

Les émotions sont normales, mais est-ce qu’elles entraînent parfois des comportements qui sont inacceptables ou inappropriés? questionne l'animatrice.

Tout en bougeant sans cesse sur leur chaise, les enfants lui répondent avec sérieux et intérêt : Ça arrive lorsqu'on est en colère et que l'on tape ou lorsqu'on casse des jouets. Ce n'est pas bien, car on peut faire mal à un ami! s'exclame l'un d'eux.

« La tristesse et la colère sont des émotions très envahissantes. Ce que je tente de faire avec eux, c'est de trouver des outils pour qu'ils se calment et puissent en parler avec un adulte, parce qu'à cet âge, ils sont encore trop jeunes pour gérer seuls cette somme d'émotions là. » — Une citation de Nathalie Lahely animatrice et conseillère de l’organisme L’Anonyme

La roue des émotions de l'organisme L'Anonyme. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Pour garder leur attention, les enfants sont ensuite invités à bricoler. Ils vont assembler la roue des émotions, un guide pour identifier les émotions et les besoins qui y sont associés.

Nathalie a aussi apporté avec elle Léon, une peluche caméléon. Il sert à accompagner les enfants et à trouver des solutions pour apaiser leur colère.

Selon vous, qu’est-ce que Léon peut faire lorsqu’il est fâché ou en colère? dit-elle. Il peut se défouler ou respirer , répondent deux garçons. Moi, j’essaie de m'éloigner des autres pour ne pas leur faire mal , affirme timidement une fillette.

Et pour ne pas garder la colère en dedans de toi, tu peux l'exprimer et dire ce qui ne va pas à un adulte , ajoute l'animatrice.

L'animatrice de L'Anonyme Nathalie Lahely accompagnée de Léon, le caméléon. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

En route vers la maturité

Pourquoi parler des émotions avec les tout-petits? C'est dans l'optique de la cohabitation sociale. On commence en 1re année avec la gestion des émotions, en 2e avec le message clair, ensuite on parle de résolution de conflits et de la prévention de l'intimidation , explique Marie-Pier Gagné, qui s’assure du bon déroulement du programme de sécurité urbaine pour L'Anonyme.

« On ose espérer en faire des adultes qui auront plus de facilité à s'affirmer pacifiquement, plus de facilité à résoudre leurs conflits, à cohabiter avec les autres, tout simplement! » — Une citation de Marie-Pier Gagné, agente de soutien aux opérations pour le programme de sécurité urbaine pour L'Anonyme

Malgré les événements violents dans les écoles rapportés dans les médias, elle ne croit pas que les besoins des jeunes aient vraiment changé. Selon elle, au contraire, les enfants savent bien mieux parler de leurs émotions qu’auparavant.

Avant, ça se résumait à content, pas content. Aujourd'hui, les enfants savent bien mieux identifier leurs émotions. Beaucoup de travail a été fait par les enseignantes et les éducatrices en service de garde, et de nombreux livres sur le sujet ont été publiés. Ensuite, pour les gérer, ça reste des enfants en développement, immatures, qui sont encore égocentriques , précise celle qui anime aussi des ateliers depuis 10 ans.

Marie-Pier Gagné, agente de soutien aux opérations du programme de sécurité urbaine pour l'organisme L'Anonyme. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Est-ce que les jeunes savent régler leurs conflits? ÉMISSION ICI PREMIÈRE • L'heure du monde Est-ce que les jeunes savent régler leurs conflits?. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

Prévenir la violence

Comment savoir combien d'enfants n'ont pas fait de crise à la suite des ateliers? C'est toujours difficile d'évaluer de la prévention, convient Marie-Pier, mais les enseignants nous disent réutiliser la roue des émotions. Les parents nous en demandent aussi, pour en avoir une chez maman et une autre chez papa. Les enfants nous en parlent et utilisent cet outil pour les guider dans leurs émotions.

Les écoles aussi accueillent avec enthousiasme ces ateliers qui sont financés par le gouvernement provincial et les arrondissements de la Ville, et donc offerts gratuitement chaque année aux établissements.

« On ne veut pas juste être en réaction, on veut faire de la prévention. » — Une citation de Yvan Bergeron, directeur de l'école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle

Des organismes et des professionnels viennent animer des ateliers sur la gestion des émotions, mais aussi, avec les plus vieux, sur la cybercriminalité et l'éducation à la sexualité. En fait, toutes ces formations font partie de notre plan de lutte contre l'intimidation et la violence que les écoles doivent mettre en place. Ce sont donc des moyens , explique le directeur.

En effet, depuis environ 10 ans, les écoles ont l'obligation d'élaborer un plan pour lutter contre la violence et l’intimidation dans leur établissement. Cette prévention n'est donc pas nouvelle. Ce n'est donc pas la pandémie de COVID-19 qui l'a fait apparaître.

La pandémie a créé plus d'anxiété chez les enfants, on le voit, mais pour ce qui est de la gestion de comportements, ça n'a pas vraiment changé, du moins pas dans notre milieu , constate-t-il.

Classe de madame Fatima à l'école Saint-Baptiste-de-la-Salle à Montréal Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Devenir adulte, ça se prépare

La travailleuse sociale Nathalie Saint-Pierre, qui a œuvré pendant de nombreuses années dans le milieu scolaire, croit que les adultes doivent être mieux formés pour aider les enfants à gérer leurs émotions.

La colère veut dire quelque chose, elle nous envoie un message, mais pour la décoder, les enfants ont besoin des adultes, ils ne peuvent pas faire ça seuls , explique-t-elle.

« Ce qui domine chez les enfants, c'est le cerveau reptilien, qu'on appelle le cerveau de la survie, et le cerveau limbique, le cerveau des émotions. Celui dont ils ont besoin pour réguler leur colère, c'est le néocortex, celui qui réfléchit, qui analyse, qui cherche des solutions, mais il n’est pas assez développé. » — Une citation de Nathalie Saint-Pierre, travailleuse sociale

La travailleuse sociale Nathalie Saint-Pierre. Photo : Gracieuseté

Avec d’autres collègues, elle a donc développé le Programme Ensemble qui vise à mieux former le personnel scolaire à accompagner les élèves lorsqu'ils font des colères et se désorganisent en classe. Encore au stade de la collecte de données, le programme a mobilisé tout le personnel de l'école où il est à l'essai.

Il y a vraiment de l’intérêt. Tout le personnel veut participer. Les concepts sont connus, mais le défi, c'est de l'opérationnaliser, de les appliquer en classe , raconte la travailleuse sociale.

Quand on est capable de comprendre un enfant, de savoir ce qui a déclenché sa colère de façon assez rapide, constante, prévisible et chaleureusement, avec empathie, eh bien, ça permet à l'enfant de s'apaiser, souligne-t-elle. Et ce n'est pas de chercher à le raisonner pendant qu'il est désorganisé. C'est à l'adulte de comprendre ça. Aussi, l'adulte est un exemple. Il doit lui aussi trouver des façons de gérer sa colère.

Capricieux, les enfants?

Selon Nathalie Saint-Pierre, on est loin des comportements d’enfants capricieux qui ne se sont jamais fait dire non par leurs parents.

C'est beaucoup plus complexe que ça! note-t-elle. Il y a des milieux familiaux où c'est difficile, il peut y avoir de la maladie, en fait, plein de choses qui peuvent insécuriser un enfant. Est-ce que c'est juste parce que ces enfants ont tout ce qu'ils veulent? Moi, dans ma carrière, j'ai pas vu ça!