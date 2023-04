Le bridge: une passion à partager

Antidote à l’isolement, le bridge sollicite aussi les neurones de ses fervents adeptes, de tous les âges et horizons. Il peut même former des couples de partenaires de cartes et… de vie.

Un jeudi soir à Gatineau, sur le coup de 19 h. Bon bridge! , lance Jacques. Le silence s’installe et la quarantaine d’amateurs de cartes réunis dans la salle communautaire entament leur partie.

Quelque 250 francophones sont des membres actifs de clubs de bridge à Gatineau. Dans la région, ils sont plus de 1500, incluant les joueurs d’Ottawa, à partager une passion pour ce jeu très stratégique, nécessitant de former la paire avec le bon partenaire.

Romain Jacques, le professeur

Président de son club de bridge, Romain Jacques offre aussi des cours de base aux débutants. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Pour Romain Jacques, la beauté du bridge tient à sa complexité, permettant une évasion totale . C’est tellement prenant qu’on ne peut pas penser aux impôts, au compte de taxes, à l’épicerie. Il faut être concentré et j’adore ça , soutient-il.

Des enchères au contrat à respecter, chaque étape du jeu exige concentration et analyse.

« Il y a des études qui prouvent que ça retarde l’Alzheimer [...]. Ça demande beaucoup de mémoire, beaucoup d’exercices mentaux qui permettent d’utiliser nos neurones. » — Une citation de Romain Jacques, président du club duplicata de Louise Zicat de Gatineau

De l’avis de Romain Jacques, suivre des cours de base permet de prendre plus rapidement plaisir à jouer au bridge. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Ce dernier offre des cours pour initier les débutants aux nombreuses subtilités du bridge. Pour être capable de bien performer , il faut une quinzaine de semaines de formation, selon lui.

Romain Jacques possède environ 300 jeux de société, mais un jeu aussi satisfaisant que le bridge, [il] n’en connai[t] pas .

Ce dernier a par ailleurs rencontré sa compagne de vie des six dernières années, Lise, au club.

Est-elle aussi sa partenaire de bridge? Le lundi! , répond-il en éclatant de rire.

Louise Zicat, la Grand Maître à vie

À 85 ans, Louise Zicat cumule plus de 10 000 points, ce qui en fait une Grand Maître à vie. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Louise Zicat jouait déjà au bridge depuis une dizaine d’années quand elle a découvert le bridge duplicata, plus scientifique et plus compétitif . Le coup de foudre a été tel qu’elle a fondé en 1986 le club qui porte son nom.

« Une fois que vous avez joué au bridge, les autres jeux de cartes, ce n’est pas intéressant. » — Une citation de Louise Zicat, fondatrice du club de bridge duplicata portant son nom

Comme elle connaît bien les joueurs de la région, Louise Zicat a l’habitude d’être sollicitée, quand quelqu’un cherche un partenaire pour une partie. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Louise Zicat cumule plus de 10 000 points de maître. Ce plateau fait d’elle une Grand Maître à vie, le titre le plus élevé et le plus convoité dans le milieu.

J’ai eu la chance de jouer avec des bons partenaires dans des tournois et j’ai accumulé quelques points, oui , mentionne-t-elle avec modestie.

La Gatinoise s’enorgueillit plus facilement de son autre titre: comme elle connaît bien les joueurs des deux côtés de la rivière, elle est l’entremetteuse par excellence, quand quelqu’un se retrouve sans partenaire.

J’ai une affinité pour [pairer] les membres. Je suis pas mal bonne, là-dedans , reconnaît-elle en souriant.

Jacques Maltais, le passionné

Jacques Maltais se décrit comme un «joueur invétéré». Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Tel Obélix, Jacques Maltais est tombé dans la marmite du bridge au début de la vingtaine. Des cours aux tournois, il a voyagé, rencontré d’autres passionnés, joué beaucoup. Voire trop.

À un moment donné, ça prenait un petit peu trop de place dans ma vie, alors j’ai décidé de prendre une pause de plusieurs années , avoue l’homme de 47 ans.

Il a renoué avec le bridge cette année… avec la même intensité.

Jacques Maltais joue cinq fois par semaine, avec autant de partenaires différents. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

« Quand on joue au bridge et qu’on veut [...] avoir du plaisir avec les autres, ça prend un minimum de connaissances et pour entretenir ces connaissances-là, il faut jouer. Évidemment, on n’est pas obligé de jouer cinq jours par semaine comme moi. » — Une citation de Jacques Maltais, passionné de bridge

Ce dernier assume son côté très compétitif . Il y a une citation de [l’homme d’affaires Warren] Buffett qui m’a fait toujours un petit peu rire : "Ça ne me dérangerait pas d’être en prison si j’étais avec trois autres joueurs de bridge qui ont un minimum de capacités." Ça vous montre un peu à quel point c’est un jeu passionnant , souligne le quadragénaire.

Colin Brennan, la relève

Colin Brennan traverse la rivière des Outaouais tous les jeudis pour jouer au bridge et pour pratiquer son français. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

À 35 ans, Colin Brennan est le plus jeune membre du club. L’Ottavien traverse la rivière des Outaouais une fois par semaine depuis l’été dernier.

« Il n’y a aucun écran, ici. Je peux parler en vrai avec les autres, avoir un milieu social. [...] C’est un événement que je marque dans le calendrier. » — Une citation de Colin Brennan, 35 ans et papa de deux jeunes enfants

De plus, l’anglophone aime beaucoup avoir la chance de pratiquer son français avec les membres du club. Le trentenaire, qui incarne la relève, reconnaît que son âge a peut-être aussi contribué à la chaleur de leur accueil.

Tout le monde qui [...] joue au bridge aime tellement ce sport mental [qu’il] veut qu’il continue , souligne Colin Brennan. C’est important que les jeunes commencent à apprendre.

Ce qu’il a fait, en pensant à sa grand-mère qui célébrera ses 100 ans cet été et joue encore au bridge une ou deux fois par semaine. Il n’est pas rare que son petit-fils l’appelle lorsqu’il prend la route, le jeudi soir.