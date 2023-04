Le recours collectif des survivants d’orphelinats rejeté en Cour suprême

Les procédures judiciaires amorcées en 2018 visaient notamment la communauté des Petites Franciscaines de Marie qui dirigeait l'Orphelinat de Chicoutimi de 1931 à 1968.

Les autres congrégations qui étaient ciblées par le recours étaient les Sœurs de la Providence, les Sœurs de la Miséricorde de Montréal, les Sœurs grises de Montréal, les Sœurs de la Charité de Québec, les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec, les Sœurs de Notre-Dame auxiliatrice et les Soeurs dominicaines de la Trinité.

Les victimes réclamaient 875 000 $ chacune pour les mauvais traitements infligés par des religieuses.

Les survivants des orphelinats et des asiles s'étaient tournés vers le plus haut tribunal du pays dans l’espoir ultime d’obtenir justice après avoir été déboutés en Cour supérieure, puis avoir subi un revers en Cour d'appel.

Devant les tribunaux québécois, le recours avait été jugé trop vaste parce qu'il ciblait à la fois les Orphelins de Duplessis internés à tort dans des asiles psychiatriques, de même que les enfants abusés physiquement et sexuellement dans les orphelinats financés par l'État.

La Cour suprême a rendu sa décision le 30 mars. Sur la page Facebook des Petites Franciscaines de Marie, la communauté a indiqué qu’elle ne commentera pas cette décision.

Nancy Parent extrêmement déçue

Au cours des dernières années, les allégations de sévices et d’homicides se sont multipliées à l'égard des religieuses de la communauté des Petites Franciscaines de Marie. Dernièrement, des enfants de la célèbre famille Simard ont raconté avoir subi l’enfer aux mains des révérendes mères franciscaines à Chicoutimi.

L’une des demanderesses, Nancy Parent, est extrêmement déçue pour le groupe de quelque 1500 survivants qu’elle représente.

Nancy Parent, une survivante de l'Orphelinat de l'Immaculée de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Il y en a qui ont été battus pendant des années et il y en a qui sont morts. On est poussé dans un coin et on nous dit : "Vous autres, vous n’en valez pas la peine" , se désole la survivante qui aurait vu un bébé être projeté contre un mur de briques en plus d’avoir été séquestrée et martyrisée.

Il y avait des religieuses qui n’aimaient pas les enfants et il y en avait qui les aimaient trop , relate Mario Lalancette en faisant référence aux pensionnaires qui ont été violés. Elles ne sont plus là pour répondre aux actes, mais quelque part, quelqu’un était au courant et l’est encore. Des dossiers semblables, ça ne peut pas finir sous le tapis ou sur une tablette. Ce n’est pas normal. Il faut que ce soit réglé. On a souffert et on mérite d’être reconnus, puis d’avoir une compensation , s’insurge le survivant almatois.

Mario Lalancette, un survivant de l'Orphelinat de l'Immaculée de Chicoutimi Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Un recours ciblé pour l’Orphelinat de Chicoutimi

Malgré le refus de la Cour suprême, l’avocat Alan Stein n’a pas l’intention de baisser les bras.

Il veut poursuivre sa quête de justice pour les survivants des orphelinats et asiles financés par l'État, mais exploités par l’Église.

Il entend intenter une action collective contre les Petites Franciscaines de Marie de l’Orphelinat de Chicoutimi. Le juge de première instance, André Prévost, avait d’ailleurs ouvert la porte à ce recours ciblé.

Selon la congrégation des franciscaines, cette communauté compte aujourd’hui 43 religieuses, dont la moyenne d’âge est de 83 ans.

Pour eux autres, c’est comme une patate chaude de faire face à leurs responsabilités , estime Martin Simard, une des présumées victimes de maltraitance qui a notamment été forcée de manger son vomi.

Martin Simard et sa sœur Lyne Simard, deux survivants de l'Orphelinat de l'Immaculée de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Priscilla

Celui qui fait partie de la célèbre famille de chanteurs appuie l’idée d’une action collective contre les sœurs franciscaines, mais il veut aussi porter plainte à la police. Il incite les autres survivants à faire de même pour qu’il y ait des enquêtes criminelles. Il faut recentrer sur les actes criminels qui se sont passés à l’Orphelinat de Chicoutimi. Il faut savoir jusqu’où ça a été. Qui sont les gens encore vivants qui ont embarqué là-dedans? Ce n’est pas toujours payant monétairement d’avoir la vérité, mais quelque part, ça fait du bien d’aller au fond des choses , explique l’homme qui dit conserver des séquelles de son passage dans cet établissement.

À la suite du reportage Sacrée impunité diffusé à l’émission Enquête, les demandes d’enquête publique se sont multipliées. Le cabinet du ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, avait indiqué vouloir faire la lumière sur ces graves allégations, sans commenter plus en profondeur, en raison des processus judiciaires en cours.