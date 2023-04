La GRC du Nouveau-Brunswick alerte face à de nombreux cas d’arnaque à la cryptomonnaie

Le Groupe de la criminalité financière de la GRC a enquêté dans la province sur de nombreux signalements d'une telle arnaque qui, dit-il, a entraîné la perte d'importantes sommes d'argent pour les victimes.

La police signale que des fraudeurs ont d'abord communiqué avec les victimes, par téléphone ou message texte, et leur ont offert une possibilité d'investissement dans les cryptomonnaies en leur promettant un taux de rendement élevé.

Une fois que la victime a commencé à transférer l'argent, le fraudeur l'a encouragée à investir plus en communiquant avec elle à répétition. Parfois, la victime pouvait même retirer de petits montants de son investissement.

La GRC invite les potentielles victimes à se signaler

Cependant, lorsque la personne flouée a demandé de retirer de plus gros montants, on lui a dit qu'elle devait payer une taxe sur le solde de ses investissements pour que les fonds soient débloqués. Une fois le paiement envoyé, on lui a dit que ses fonds seraient déposés d'ici 24 heures.

Une fois que la victime souhaitait récupérer son argent, cela s'avérait impossible. Photo : Getty Images / Cemile Bingol

D'autres prétextes ont ensuite été donnés afin de convaincre la victime d'envoyer plus d'argent au fraudeur pour que son investissement soit débloqué. Ce stratagème a continué jusqu'à ce que la victime n'ait plus d'argent ou qu'elle refuse de continuer à en envoyer.

À ce moment-là, le fraudeur a cessé complètement de communiquer avec la victime et celle-ci n'a jamais reçu ses fonds.