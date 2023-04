RTC : des billets d’autobus à 2,15 $ pour les personnes à faible revenu

Les personnes admissibles sont celles qui ont un faible revenu net avant impôt. Ce revenu est fixé à 29 380 $ pour une personne seule. Ce montant est ajusté à la hausse selon la taille de la famille. Par exemple, une famille de 7 personnes avec un revenu familial inférieur à 78 000 $ est admissible à cette tarification sociale.

Il s'agit d'une baisse de 33 % sur le tarif régulier, soit le même rabais que celui accordé aux aînés et aux étudiants. Ce rabais s'applique également au laissez-passer mensuel.

Les personnes qui utilisent les services de transport adapté (STAC) sont aussi admissibles à cette tarification sociale. L'instauration du programme ÉquiMobilité est un moyen concret de réduire les inégalités sociales et d'offrir à tous une meilleure qualité de vie , a déclaré la membre du comité exécutif responsable de la mobilité intégrée et présidente du Réseau de transport de la Capitale, Mme Maude Mercier-Larouche.

Les usagers admissibles pourront se rendre sur le site Internet du RTC pour suivre les différentes étapes en vue d'obtenir cette tarification. Un formulaire doit être rempli et certaines pièces justificatives rassemblées. La demande peut être faite pour une famille complète.

Le RTC assure que ces pièces justificatives ne seront pas conservées à long terme. Le laissez-passer mensuel sera valide dès le 1er mai et les billets dès leur achat, à compter du 20 avril.

La Ville de Québec estime qu'environ 23 000 personnes pourraient y avoir droit. La mesure représente 750 000 $ la première année.

Pour les usagers admissibles au programme, elle va permettre d'économiser 400 $ par année.

Ça va me permettre de pouvoir m'acheter un peu plus à manger , explique Monique Toutant, militante au Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec.

Ça va aussi me permettre de peut-être pouvoir me payer une petite sortie de temps à temps, chose qui est un peu plus difficile parce que quand on doit faire un choix, parfois, tu te dis: "bien là, je dois acheter ma passer d'autobus, bien je vais me limiter dans mes sorties"