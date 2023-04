Abus sexuels : des fidèles non convaincus de la sincérité du diocèse de Hearst-Moosonee

Mgr Tremblay indique avoir rencontré un total de près de 400 personnes au cours du dernier mois à Hearst, à Kapuskasing, à Cochrane, à Geraldton et à Longlac.

Mon bilan des rencontres, c’est qu’il est important qu’on se parle, qu’on soit transparents, qu’on communique avec les gens les mesures qu’on veut prendre, que les gens se sentent impliqués. Ça aide beaucoup , affirme-t-il en entrevue lundi à Radio-Canada.

L’évêque a annoncé la tournée des paroisses le jour même de la diffusion du reportage de l’émission Enquête, qui révélait que le diocèse de Hearst-Moosonee avait protégé, jusqu’à tout récemment, des abuseurs sexuels allégués.

L'évêque Pierre-Olivier Tremblay souhaite rebâtir la confiance entre le diocèse et la communauté. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

En allant rencontrer les fidèles chez eux, Mgr Tremblay, qui est entré en fonction l’année dernière, avait pour objectif de manifester qu’il voulait être proche de la communauté , où l’émission a été un choc et a suscité des réactions très vives .

« Ce que j’ai vu dans les différentes rencontres que j’ai eues, c’est que le niveau d’émotion était très vif. Les gens n’étaient pas tous d’accord. Chacun n’avait pas la même manière de voir les choses. » — Une citation de Mgr Pierre-Olivier Tremblay, évêque du diocèse de Hearst-Moosonee

Mais un peu partout, ce que j’ai entendu des gens, c’était : "Monseigneur, merci d’être venu nous voir" , ajoute l'évêque.

On dirait qu’ils sont plutôt là pour nous endormir , affirme un paroissien

Des citoyens avec qui Radio-Canada s’est entretenue sont loin d'être du même avis que l'évêque.

Fidèle de la paroisse Immaculée-Conception de Kapuskasing, Yvan Tremblay espérait avoir des réponses à ses nombreuses questions en prenant part, le 4 mars, à la rencontre avec l’évêque.

Yvan Tremblay a du mal à croire en la sincérité du diocèse de Hearst-Moosonee. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Finalement, je n’ai eu aucune réponse. Donc moi, mon fils et ma femme, on s’est levés et on a claqué les portes de l’église parce que j’avais des questions à lui poser [à Mgr Tremblay] et il n’a pas été capable d’y répondre , raconte-t-il.

Dans une déclaration faite vendredi sur les réseaux sociaux, l’évêque confirme que tous les prêtres qui ont été démis de leurs fonctions au sein du diocèse ne reçoivent pas de salaire, répondant ainsi à une des questions que se posait Yvan Tremblay.

Cependant, pour ce sexagénaire, la réponse est arrivée trop tard et mine, à son avis, la crédibilité des hautes instances du diocèse.

« Qui sont-ils vraiment, ces hommes de Dieu? Parce que j’ai beaucoup de foi, mais croire en ces gars-là, j’ai beaucoup de difficulté. Où est-ce qu’on s’en va avec ça? On dirait qu’ils sont plutôt là pour nous endormir, pour essayer de calmer la tempête, et qu’après ça, on va recommencer comme avant. » — Une citation de Yvan Tremblay, fidèle de la paroisse Immaculée-Conception de Kapuskasing

Denise Keown, une fidèle de la même paroisse, a elle aussi été déçue .

En visionnant le reportage d’Enquête, son esprit est demeuré accaparé par les victimes.

Je trouvais que ça faisait tellement pitié! Leurs vies ont été brisées , note-t-elle.

Elle est donc allée à la rencontre avec l’évêque en quête d’ un petit peu d’optimisme, de quelque chose qui allait se faire .

Cependant, le diocèse ne prend pas la responsabilité , a-t-elle constaté peu après le début de la rencontre.

« Moi, je suis sortie de là, j’étais complètement déboussolée. Ça fait 70 ans que je vais à l’église Immaculée, mais j’ai complètement perdu la foi en ces hommes-là. C’est dégueulasse. » — Une citation de Denise Keown, fidèle de la paroisse Immaculée-Conception de Kapuskasing

Tant qu’ils ne me donneront pas la preuve qu’ils font quelque chose et qu’il y a quelque chose qui s’accomplit, moi, je ne les crois pas. C’est très de valeur. Moi, je vais aller à la messe, mais je n’écoute pas ce qu’ils disent. Je prie, c’est tout , déclare-t-elle.

[Les révélations d’Enquête m'ont] complètement défaite, envoyée dans une tornade. Je n’ai jamais vécu ça avant , ajoute Mme Keown.

L’évêque réitère son engagement

Questionné à ce sujet, Mgr Tremblay concède que certaines des questions qui lui ont été posées par les paroissiens, surtout lors des premières rencontres, n’ont pas été suivies de réponses adéquates.

Il y a des questions qui m’ont été posées [auxquelles] je ne pouvais pas répondre. Je n’avais pas tous les éléments. Il y a des éléments qui vont se clarifier graduellement , affirme-t-il.

« Le fait est que quand on vit une crise comme celle qu’on traverse en ce moment, le niveau de confiance est brisé. Alors, ça va prendre du temps avant que la confiance se rétablisse. Moi, j’ai dit aux gens : "Écoutez, mon engagement, il est là, et je veux continuer d’aller de l’avant. Suivez-moi." » — Une citation de Mgr Pierre-Olivier Tremblay, évêque du diocèse de Hearst-Moosonee

L’évêque indique par ailleurs travailler actuellement sur une proposition qui sera faite prochainement aux victimes pour apporter, le mieux possible, soutien et réparation , mais il refuse d’en dire davantage pour l’instant.

On regarde ça avec des spécialistes, on regarde les possibilités.

À la suite de la diffusion de l’enquête, Mgr Tremblay avait également nommé une travailleuse sociale, Mona Comeau, qui est chargée de recevoir des plaintes et de fournir un accompagnement aux personnes qui les ont formulées.

En un peu plus de quatre semaines, Mme Comeau a rencontré plusieurs victimes , indique l’évêque, qui en a d’ailleurs rencontré certaines à leur demande.

C’est bouleversant, c’est tragique, c’est dramatique. Je n’ai pas de mots pour vous dire les blessures qui ont été vécues.

Mgr Tremblay compte bientôt poursuivre sa tournée des paroisses dans les régions de Hornepayne, de Mattice et de Chapleau.

Avec la collaboration de Jimmy Chabot