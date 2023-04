On peut exploiter les minéraux critiques en respectant l’environnement, dit Trudeau

Le premier ministre du Canada était de passage à Val-d’Or et à La Corne, lundi, pour faire la promotion de mesures annoncées dans le budget fédéral déposé le 28 mars.

Justin Trudeau croit que les lois environnementales en vigueur au Canada donneront au pays un avantage compétitif dans le développement de la filière des batteries.

Justin Trudeau a répondu à quelques questions d'employés du projet Lithium Amérique du Nord au cours de sa visite à La Corne. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les gens à travers le monde recherchent des source fiables de ressources naturelles dont ils ont besoin pour faire cette transition vers un avenir plus propre, a-t-il souligné. [Le fait] d’être un pays où on respecte les travailleurs, où on les paye comme du monde, où on protège la qualité de vie dans nos communautés et où on protège l’environnement en même temps, de plus en plus, c’est important.

« Quand des clients comme Volkswagen ou de grandes compagnies à travers le monde, Apple et d'autres, veulent sourcer [sic] du matériel propre, ils regardent de plus en plus vers le Québec et le Canada parce qu'on fait les choses de la bonne façon. » — Une citation de Justin Trudeau

Justin Trudeau lors de son point de presse à l'épicerie IGA du Carrefour du Nord-Ouest. À gauche, Julie Pelletier, propriétaire de ce commerce. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Crédit d'impôt

Avant d'aller à la rencontre de travailleurs de Sayona au Complexe Lithium Amérique du Nord de La Corne, M. Trudeau s’est arrêté dans une épicerie de Val-d’Or pour parler du crédit d'impôt destiné à contrer la hausse du prix des aliments.

Le premier ministre soutient que cette mesure, qui touchera 11 millions de Canadiens, permettra de venir en aide aux familles sans causer davantage d'inflation.

On reconnait à quel point il y a des défis pour tout le monde. En même temps, le travail qu'on est en train de faire pour bien cibler cette aide à ceux qui en ont besoin empêche d'empirer l'inflation, parce qu'on sait que quand le gouvernement investit pour aider les gens, ça pourrait avoir un effet d'augmenter l'inflation , a-t-il rappelé.

Le premier ministre Trudeau a pris le temps de faire quelques photos avec les gens, notamment ces deux jeunes, lors de son passage à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Des écologistes réagissent Le Comité citoyen de protection de l’esker a qualifié d’opération d’éco-blanchiment la sortie de Justin Trudeau au complexe minier Lithium Amérique du Nord à La Corne. Le groupe, qui a milité pour que le projet Authier fasse l’objet d’audiences publiques en environnement, soutient que le promoteur Sayona est loin d’incarner les valeurs environnementales vantées par le premier ministre du Canada durant sa brève tournée régionale. C’est à se demander si le premier ministre a été bien mis au parfum des différents stratagèmes d’évitement des évaluations environnementales de la compagnie minière. Il affirme que le Canada se démarque à l’international pour la rigueur de l’encadrement environnemental de ses projets miniers et du faible impact que ces mines ont sur l’environnement, mais c’est complètement à l’opposé de ce à quoi Sayona Mining nous a habitués depuis les cinq dernières années , mentionne Rodrigue Turgeon, avocat en droit de l’environnement et porte-parole du Comité citoyen de protection de l’esker. M. Turgeon ajoute que si le gouvernement fédéral veut vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre, il devrait plutôt cesser de perpétuer les modèles d’étalement urbain et de transport individuel au pays. Les contribuables s’attendaient à beaucoup plus d’efforts de la part du gouvernement fédéral dans le récent budget pour protéger l’environnement, en matière notamment de réduction des gaz à effet de serre du secteur des transports. On sait très bien que la meilleure manière de réduire les gaz à effet de serre de ce secteur passe par le transport en commun, la réduction de l’auto solo, et par des mesures d'éco fiscalité prononcées pour y arriver. Et là, on retourne dans le scénario facile du mythe de l’accroissement du parc automobile individuel , s’insurge Rodrigue Turgeon. - Avec la collaboration de Martin Guindon