350 personnes évacuées au Centre de formation Paul-Rousseau après un incendie

L'incendie aurait éclaté vers 13 h 30, selon le secrétaire général et directeur du service des communications du Centre de services scolaire des Chênes, Normand Page. Les élèves de l'atelier ont été rapidement évacués, suivis par le reste des élèves et des membres du personnel. Personne n'a été blessé.

L'enseignant aurait voulu changer la bombonne, explique Normand Page. Au moment du transfert, le feu serait sorti de la bombonne défectueuse. La vigilance de l'enseignant a fait en sorte que tout le monde a pu être évacué rapidement.

Thomas Dion, un voisin de l'établissement scolaire, a été témoin de l'incendie. J'ai vu deux cheminées de fumée noire assez bien prononcées, qui ont fait en sorte qu'on ne voyait plus la rue Saint-Georges. Par la suite, j'étais en réunion dans le bureau à la maison. Je suis retourné à ma réunion. Quelques minutes après, on a entendu une explosion, et la fumée noire était encore plus importante , raconte-t-il.

L'incendie aurait été circonscrit au local de soudure grâce aux murs coupe-feu. Au niveau de la toiture, je ne sais pas ce que ça va donner, mais les autres programmes autour n'ont pas été touchés , souligne Normand Page.

Malheureusement, les dégâts semblent être importants. Ici, il y a des équipements de télécommunication dans la bâtisse, ce qui vient affecter un peu le réseau du tiers des écoles du Centre de services, qui n'ont pas accès à Internet , ajoute-t-il.

Les cours ont été suspendus pour la journée. Lundi en soirée, le Centre de formation a publié sur sa page Facebook que seuls les élèves de la bâtisse du CFPPR située au 125 rue Ringuet n'auront pas de cours demain, mardi 4 avril. Dès ce soir, les élèves concernés recevront une communication par téléphone de la part de l'administration. Les cours sont toujours offerts selon l'horaire régulier dans les autres bâtisses du CFPPR .

Un incendie est en cours dans l'atelier de soudure du Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau à Drummondville. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Lundi après-midi, les responsables du Centre tentaient toujours de déterminer où les jeunes qui fréquentaient les locaux affectés pourront poursuivre leur formation.