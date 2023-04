Une épicerie loue sa cuisine à des traiteurs pour les aider à réduire leurs coûts

Alejandro Rodriguez, propriétaire de l’épicerie Latin Food Specialties Market et Kitchen, à Calgary, loue sa cuisine commerciale à des traiteurs pour qu’ils puissent y préparer leurs plats à emporter.

Les traiteurs peuvent la louer au mois pour 20, 40 ou 60 heures ou à la journée pour 30 $ de l’heure pour un minimum de 5 heures.

Nous voulons partager notre expérience avec d'autres afin qu'ils puissent commencer à vivre leur propre rêve , dit l’entrepreneur qui offre aussi à ces chefs la possibilité de vendre dans son épicerie les produits qu’ils ont préparés.

Alejandro Rodriguez et sa femme, Andreina Chavez, sont arrivés il y a 15 ans du Venezuela. Ils ont dû apprendre à connaître les différentes réglementations liées à leur secteur d’activité, mais aussi la façon de commercialiser leurs produits.

Une de leurs locataires est Erika Araujo, une cheffe d'origine mexicaine, arrivée il y a 15 ans au Canada. Elle utilise la cuisine pour faire, entre autres, du pain et des sauces mexicaines. C'est très important d'avoir une telle occasion pour démarrer. Pour être honnête, cela a changé la vie de mon entreprise , dit la cheffe, qui confie qu’elle n’a pas encore les moyens d’avoir sa propre cuisine commerciale.

La cheffe Erika Araujo espère un jour ouvrir une école culinaire pour enseigner la cuisine mexicaine. Photo : fournie par Erika Araujo

Une industrie qui souffre encore de la COVID-19

Le concept n'est pas nouveau, mais il est de plus en plus populaire. Certains espaces collaboratifs culinaires de Calgary louent leurs espaces à plus d'une trentaine de traiteurs.

L'accès à ce type de cuisine est nécessaire pour des chefs qui commencent leur carrière, car l'ouverture d'un restaurant dans la province peut être cher et difficile, comme l'explique Andrew Hewson, professeur d’arts culinaires au Southern Alberta Institute of Alberta.

Il faut investir beaucoup d'argent dans l'équipement, mais aussi dans les travaux pour que l'établissement respecte les normes d'hygiène et de sécurité. Et il n'y a aucune garantie que l'entreprise fonctionnera. Le secteur de la restauration a la réputation d’être un des secteurs les plus difficiles à faire fonctionner […] Surtout aujourd'hui, avec l’augmentation des prix de la nourriture, des salaires, des loyers , précise Alejandro Rodriguez.

L’inflation a été le coup de grâce pour de nombreux restaurateurs du pays, qui avaient déjà de la difficulté à survivre durant les restrictions sanitaires de la COVID-19. Selon l'association à but non lucratif Restaurants Canada, près de 5000 entrepreneurs ont mis fin à leurs activités depuis janvier 2021.

Je pense que cela peut donner un peu plus d'espoir aux personnes qui veulent lancer quelque chose à un coût raisonnable. Et ne pas tout perdre si cela ne fonctionne pas , dit Andrew Hewson en parlant de la cuisine d'Alejandro Rodriguez.

Avec des informations de Joel Dryden