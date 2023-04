L'annonce a été faite lundi après-midi par le ministre responsable de l'Estrie, François Bonnardel. Cette reconstruction doit coûter entre 60 et 75 M$.

L'échangeur Darche fait partie du paysage sherbrookois depuis 1970. Depuis quelques années déjà, ses jours sont cependant comptés. La structure tient encore le coup, mais a besoin d'être ménagée. Les charges autorisées sont réduites depuis 2018 pour préserver son intégrité, précise la directrice générale du ministère des Transports en Estrie, Caroline Morel, tout en ajoutant que la structure demeure sécuritaire.

Je vous confirme qu’on inspecte la structure régulièrement [...], elle est sécuritaire pour les usagers qui y circulent actuellement. Si ce n’était pas le cas, elle serait fermée , souligne-t-elle.

François Bonnardel a aussi précisé l'échéancier du projet. Elle est endommagée, on va se le dire. Elle est sécuritaire, mais endommagée. On a maintenu cette structure dans les dernières années avec des investissements quand même importants, mais là, on doit appuyer sur l’accélérateur pour entreprendre les travaux dès cet été. Démolir l’ancien l’année prochaine, le nouvel échangeur qui sera construit de façon temporaire.

« Il faut s’asseoir très très très rapidement [avec la Ville], pas dans les prochaines semaines, mais dans les prochaines heures. » — Une citation de François Bonnardel, ministre responsable de l'Estrie

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable dit toujours attendre des informations de la Ville en lien avec le transport collectif. Dans un courriel à Radio-Canada, la Ville précise que c'est la Société de transport de Sherbrooke qui a été mandatée pour réaliser le plan illustrant les besoins en transport actif de la municipalité. Ce plan sera soumis au conseil municipal avant d'être transmis au ministère.

Quand je dis que je suis sérieux, qu’on est à minuit moins une, on veut bien répondre aux demandes de la Ville de Sherbrooke, mais il faut que rapidement elle nous donne son plan de match par rapport au transport collectif , indique François Bonnardel.

L'appel d'offres pour l'ensemble du projet a été lancé le 24 mars. Les soumissions seront ouvertes le 4 mai.

Ce chantier aura un impact important pendant sa réalisation, puisque 28 000 véhicules empruntent cette voie de circulation chaque jour.

Autres investissements

De l'argent sera également investi dans le réaménagement de la route 139 à Granby, dans l’ajout d’une voie de virage à droite, dans la bretelle de sortie de l’autoroute 610 en direction est, vers la route 216, à Sherbrooke , ainsi que dans l'asphaltage de l'autoroute 10 entre le chemin Saint-Roch Nord et la route 112, précise un communiqué du ministère des Transports transmis à Radio-Canada.

Du montant total des investissements annoncés lundi, plus de 121 M$ iront à améliorer l’état des chaussées , près de 82 M$ serviront à l’amélioration de l’état des structures, et près de 112 M$ permettront de sécuriser le réseau, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner .

Avec les informations de Guylaine Charette