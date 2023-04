Tour du chapeau de Connor Bedard et deuxième victoire des Pats face aux Blades

Les Pats de Regina et les Blades de Saskatoon ont croisé le fer à deux reprises au cours des derniers jours dans le cadre des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL). L’équipe réginoise a finalement vaincu les Blades 6 à 5 en prolongation, dimanche. Quelques jours plus tôt, vendredi, les Pats avaient également remporté le match les opposant à l’équipe de Saskatoon avec une victoire de 6 à 1.

Dimanche, le capitaine des Pats, Connor Bedard, a fait un tour du chapeau avec trois buts en plus de donner deux assistances. C’est toutefois le deuxième but de Stanislav Svozil, marqué pendant la prolongation, qui a donné la victoire aux Pats.

Environ 10 000 amateurs de hockey étaient présents la semaine dernière au cours des deux matchs. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Quelques jours plus tôt, le 31 mars, Connor Bedard marquait deux des six buts de son équipe en plus d’offrir une assistance.

Le joueur de Regina a d’ailleurs été nommé Joueur de la semaine par la WHL .

Cette saison, les Blades de Saskatoon ont accumulé 101 points, terminant au troisième rang de l'Association Est de la Ligue de l'Ouest.

Ce total de points, qui comprend 48 victoires en 68 matchs, a assuré aux Blades l'avantage de jouer à domicile pour leur série éliminatoire du premier tour. Les Pats de Regina, en sixième place, ont terminé la saison régulière avec 14 victoires et 29 points derrière les Blades.

Le troisième match aura lieu mardi à 19 h au centre Brandt de Regina, en Saskatchewan.