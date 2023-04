Deux visions s’affrontent pour la revitalisation de l’entrepôt Van Horne

Le projet de transformation de l’iconique entrepôt du Mile-End en un édifice hébergeant hôtel, bureaux et commerces ne rallierait que 33 % de la population des environs, si l’on se fie à un sondage web de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal dévoilé lundi.

Des 10 732 répondants qui ont donné leur opinion en ligne, 17 % se sont dits très enthousiastes, alors qu’à l’inverse, 42 % ont mentionné être très préoccupés. Les résultats seront discutés lors du conseil d’arrondissement, lundi soir.

L’aménagement d’une terrasse accessible au public sur le toit et d’un restaurant dans une verrière rejoint 83 % des répondants, tandis que la nécessité de trouver une nouvelle vocation à cet ancien édifice industriel, bientôt centenaire, est approuvée par 77 % d'entre eux. Le château d’eau sur le toit serait conservé.

En revanche, l’installation de commerces au rez-de-chaussée divise les répondants, qui préféreraient notamment qu’on y installe des lieux dédiés à la culture.

En outre, le projet du propriétaire Rester Management d’y installer des bureaux et un hôtel est dénoncé par 74 % des répondants.

Les personnes préoccupées par le projet évoquent le non-respect du caractère patrimonial du bâtiment. Elle préféreraient y trouver des organismes communautaires ou des logements sociaux, et disent craindre que la transformation commerciale n’accélère la gentrification des quartiers environnants.

Absence d'études

Depuis la tragédie de Lac-Mégantic, il n’est toutefois plus possible de construire des habitations si proches d’une voie ferrée, ce qui n’est pas le cas pour un hôtel ou des bureaux. Dans ses documents de présentation aux élus  (Nouvelle fenêtre) , l’entrepreneur affirme que son projet offrira une mixité d’usages qui bonifiera la vie urbaine et le dynamisme de ce secteur limitrophe du Plateau-Mont-Royal .

Du côté de l'arrondissement, on prend acte des résultats.

« Ce qu'on sent, c'est un rejet du projet tel qu'il est [...], mais c'est une belle opportunité pour entamer un dialogue avec les citoyens et répondre à leurs préoccupations et à leurs besoins. » — Une citation de Marie Plourde, conseillère d'arrondissement dans Le Plateau-Mont-Royal

L'arrondissement a donc demandé au propriétaire d'instaurer un comité de co-création avec les citoyens et les groupes intéressés. En parallèle, un énoncé d'intérêt patrimonial sera établi par la ville-centre afin de mieux comprendre la dynamique du site et les éléments à préserver .

À ceux affirmant que ce genre de projet ne peut être rentable qu’à travers la création de places d'hôtellerie ou de bureaux, Mme Plourde donne en exemple l’entente conclue en 2021 entre un regroupement d’artistes et des promoteurs privés. Cela avait permis de protéger des ateliers de créations pour 900 artistes dans une ancienne manufacture de la rue Casgrain, toujours sur Le Plateau.

Des ateliers d'artistes au 5425, Casgrain, désormais protégés par la Ville de Montréal Photo : Radio-Canada / Cécile Gladel

Même si son intégrité n'est pas menacée. l’entrepôt Van Horne fait partie de la liste des sites menacés d’Héritage Montréal depuis une dizaine d’années. En février, l’organisme avait confié par écrit ses craintes aux élus de l’arrondissement.

« Nous avons noté l’absence d’études sur la faisabilité économique du projet et, en particulier, sa composante hôtelière. » — Une citation de Dinu Bumbaru, directeur des politiques pour Héritage Montréal

M. Bumbaru avait souligné la complexité du projet de reconversion tout comme le manque d’expérience du promoteur en la matière, et souligné la trop grande fenestration ou encore l’ajout d’une aile à l’ouest qui ne respecteraient pas le caractère patrimonial de l’édifice.

La construction d’un immeuble adjacent n’obtient d'ailleurs le soutien que de 40 % des sondés, contre 53 % qui se disent en désaccord.

C’est à l'arrondissement d’approuver ou non le projet qui fait l'objet de demandes de dérogation au zonage. Sa décision devrait être connue d'ici la fin de l'année. Un référendum pourrait aussi être demandé par les citoyens.

Au moment de publier, l'entrepreneur n’avait pu être joint par Radio-Canada.

Avec les informations de Marc Verreault et de Jacques Bissonnet