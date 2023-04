La seule maison de transition de la région jette l’éponge

Malgré les nombreuses tentatives de recrutement et le soutien d’une firme spécialisée en ressources humaines, la pénurie de personnel spécialisé oblige la maison d’hébergement de Maria à clore définitivement ses portes.

Le Centre résidentiel communautaire, le seul du genre en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, était fermé depuis bientôt un an. La direction s’était donnée jusqu’à la fin de la journée, vendredi 31 mars, pour voir si elle était en mesure de constituer une équipe. C’est non.

« Des maisons comme ça, ça sauve des vies. » — Une citation de André Ouellet, ex-détenu, résident d'Amqui

André Ouellet, d'Amqui, a séjourné durant 4 mois à la maison de transition l'Arc-en-Soi, à Maria.

La fermeture de la maison de transition Arc-en-Soi de Maria est une bien triste nouvelle pour l’ancien pensionnaire, André Ouellet. Après un séjour en prison d’un an et demi, il confie que les 4 mois où il a transité au C.R.C. lui ont permis d’arrêter de consommer et de se reprendre en main : Je suis sorti de là grandi. Maintenant, je suis heureux, j’ai un travail, j’ai ma maison, j’ai mon garçon. Ma famille est fière de moi.

André Ouellet est d'avis qu'il y a vraiment un besoin pour les citoyens de la région : Lorsqu’il y a quelqu’un qui va en transition à Rivière-du-Loup et que sa famille est en Gaspésie, à Gaspé ou Grande-Rivière, ben ça fait loin un p’tit peu pour avoir des contacts avec sa famille.

Depuis l’an dernier, pas moins de 115 candidats pour les postes de conseiller clinique et de directeur adjoint ont été approchés afin de les convaincre de venir travailler dans la Baie-des-Chaleurs.

Selon la directrice de l’Arc-en-soi, Lorraine Michaud, l'emplacement a été un motif de refus pour 37 % d’entre eux. Presque un candidat sur cinq n’a pas répondu aux démarches entreprises auprès d’eux. L’Arc-en-soi a reçu à peine une dizaine de candidatures spontanées en un an.

Lorraine Michaud indique qu’elle pensait bien avoir recruté un nouveau directeur adjoint en février dernier. La personne ne s’est jamais présentée. Pas un téléphone, pas de réponse à des courriels, malgré la relance de la firme, la relance qui venait de moi. On a perdu deux ou trois semaines, parce qu’on a arrêté de chercher , raconte la responsable de l’Arc-en-soi.

Désormais, les personnes judiciarisées qui désirent se reprendre en main devront s’éloigner de leur famille et de leur milieu de vie pour obtenir des services d’hébergement en vue d’une réinsertion sociale.

Les services de suivi communautaire seront toutefois maintenus. Ces services d’accompagnement de contrevenants, qui finissent par exemple de purger une peine dans la communauté, sont offerts partout en Gaspésie. Deux intervenants, basés à Maria, y travaillent. Évidemment, en fermant la maison, ces deux personnes perdent leur bureau , explique Mme Michaud.

La directrice de l’Arc-en-soi explique que la décision soulève plusieurs questions sur l’avenir du bâtiment. Où est-ce qu’on les relocalise? Comment on fait ça? Est-ce qu’on garde la maison et qu’on en loue une partie? énumère Lorraine Michaud.

La décision sera prise au cours des prochaines semaines. Un conseil d’administration se déroulera dans les meilleurs délais. On va y aller pour le mieux dans un premier temps pour nos deux intervenantes communautaires afin que leur travail soit le moins touché possible , assure Lorraine Michaud.