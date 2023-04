L’élection la plus importante de l’année aux États-Unis

En ce jour où comparaît devant la cour à Manhattan l'ex-président Trump se déroule l’élection la plus importante de l’année au pays qui aura un impact sur les élections présidentielles de 2024. Elle a lieu au Wisconsin et met en jeu un siège de juge à la Cour suprême de l’État.

Le Wisconsin est un des derniers et rares États pivots à basculer parfois du côté républicain, parfois du côté démocrate. Au bout du compte, il fait partie de cette poignée d’États qui décident des élections présidentielles. Coincé entre le Michigan et le Minnesota, il est devenu le champ de bataille électoral où se déversent des dizaines de millions de dollars.

L’élection d’un juge à la Cour suprême de l’État ne fait pas exception. Car oui, aux États-Unis, pour devenir chef de police, procureur ou même juge à la Cour suprême d’un État, il faut se faire élire, et dans ce cycle électoral plutôt discret qui a lieu au Wisconsin, les deux camps se livrent une bataille sans merci.

En banlieue de Milwaukee, dans un paisible quartier résidentiel, la représentante élue du comté, Deb Andraca, fait campagne, non pas pour elle, mais bien pour faire élire Janet Protasiewicz au poste de juge à la Cour suprême de l’État. Un beau défi pour la juge qualifiée de progressiste dans un État plutôt conservateur.

Les élections sont très serrées, nous sommes un État 50-50, explique Deb Andraca. Le pays regarde ce qui se passe au Wisconsin.

Deb Andraca, élue démocrate, fait campagne pour faire élire la juge progressiste Janet Protasiewicz à la Cour suprême de l'État. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

L’un des enjeux principaux de cette élection : le droit et l’accès à l’avortement. Depuis que la Cour suprême des États-Unis a invalidé l’arrêt Roe contre Wade l’an passé, c’est une loi qui date de 1849 qui a pris toute la place et qui punit toute personne commettant un avortement d’une peine qui peut atteindre six ans de prison.

Un siège capital

Mais pourquoi un seul siège de juge à la Cour suprême du Wisconsin peut-il changer la donne? Barry Burden, professeur de sciences politiques et directeur du centre de recherches sur les élections à l’Université du Wisconsin à Madison, résume bien l’enjeu.

La Cour suprême du Wisconsin est divisée entre trois sièges libéraux et trois sièges conservateurs. Le septième siège est ouvert et c'est celui qui est en jeu, le vainqueur de cette élection deviendra donc soit membre de la majorité libérale, soit membre de la majorité conservatrice , fait-il valoir.

Cela aura un impact majeur, car en cas de victoire, la candidate progressiste a promis de se pencher sur le droit à l’avortement, ce qui redistribuerait les cartes ici et donnerait un autre élan aux pro-avortement non seulement au Wisconsin, mais aussi à l’échelle nationale.

Mais les anti-avortement ne l’entendent pas de cette oreille. Au sein de l’organisme Right to Life, on lance chaque semaine des centaines d’appels pour mobiliser les conservateurs en faveur du candidat Dan Kelly, un ancien juge à la Cour suprême de l’État qui a perdu les élections en 2020.

Gracie Skogman fait campagne pour faire élire le juge conservateur Dan Kelly à la Cour suprême de l'État. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Pour Gracie Skogman, une des directrices de Right to Life Wisconsin, c'est la plus grande mobilisation que son groupe ait jamais eue pour une élection. Nous avons triplé le nombre de bénévoles dans cette campagne, dit-elle, non sans fierté.

Un débat acrimonieux et polarisant

La seule joute verbale à avoir eu lieu entre Janet Protasiewicz et Dan Kelly a été particulièrement vigoureuse. Lors du débat diffusé, la candidate progressiste a accusé son adversaire d’être un des aspirants les plus extrémistes de l’État, notamment en ce qui concerne le dossier de l’avortement. Ce à quoi a répondu Dan Kelly que tout cela n’était que mensonge.

Pas de quoi rassembler les électeurs qui doivent choisir ce mardi entre deux camps qui ne semblent pas avoir grand-chose en commun. Ce qui ne fait que polariser davantage l’électorat.

En avance dans les sondages, Janet Protasiewicz pourrait remporter le siège de juge à la Cour suprême de l'État qui est en jeu, ce qui serait un coup dur pour le camp conservateur. Photo : getty images for wisdems / Jeff Schear

Histoire de mobiliser les troupes, les groupes partisans des deux candidats ont lancé un tsunami de publicités sur les ondes. Chaque jour, depuis des semaines, les résidents de l’État du Midwest sont assaillis de ces messages politiques au ton très offensif et négatif. Impossible d’y échapper, que ce soit à la radio, à la télévision ou sur les différentes plateformes numériques et réseaux sociaux.

Des budgets records de campagne

Matthew Rothschild, directeur général de Wisconsin Democracy Campaign, un organisme qui trace le financement des campagnes électorales, qualifie cette course de la plus folle de l’histoire du Wisconsin.

Nous avons été ensevelis sous une avalanche de grosses sommes d'argent provenant de l'extérieur du Wisconsin. Je pense donc que le montant total, cette fois-ci, sera de l'ordre de 40 millions de dollars. Le précédent record dans le Wisconsin était de 10 millions.

« Cela nous amène à la question de savoir si nous avons vraiment une autonomie de gouvernement ici. Si des multimillionnaires de tout le pays nous disent qui doit siéger à la Cour suprême du Wisconsin, notre voix est noyée. » — Une citation de Matthew Rothschild, Wisconsin Democracy Campaign

Un impact national

Mais pourquoi autant d’argent pour un poste de juge? Parce que depuis l’invalidation de Roe contre Wade, ce sont les États qui en mènent large sur la législation sur l’avortement. Aussi, sachant que 90 % des plus importantes causes sont débattues devant les cours d’États, tous les dossiers chauds, comme l’avortement, le redécoupage des cartes politiques, le contrôle des armes à feu, ou encore les contestations des résultats d’élections comme en 2020 passent devant des tribunaux comme la Cour suprême de l’État du Wisconsin.

Le redécoupage des circonscriptions est un enjeu majeur au Wisconsin, puisque les républicains ont redessiné l'État à leur total avantage. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Avec ce qui pourrait se passer en 2024, des recours devant des tribunaux pour renverser des résultats d'élections ne sont pas à négliger. D’où les efforts de chaque camp pour positionner leur poulain.

Avoir une cour qui penche d’un côté progressiste ou conservateur est essentiel pour les partis politiques, même si, techniquement, les élections de juges sont non partisanes. Ce qui fait bien rire Michael Rothschild.

C’est la plus grande blague politique au Wisconsin, souligne-t-il. Au cours de la dernière décennie, tous ceux qui s'intéressent à la politique ont compris qu'il y avait un candidat libéral et un candidat conservateur. Et c'est devenu encore plus évident cette fois-ci. Idéalement, nous devrions avoir des juges non partisans, mais avec le climat hyperpartisan que nous connaissons, dans le Wisconsin et au niveau national, ici aux États-Unis, il est presque impossible de le concevoir à l'heure actuelle.

Des conflits d’intérêts possibles

Les frontières balisant l’implication des partis républicain et démocrate ont disparu dans les courses opposant des candidats juges. Barry Burden, de l'Université du Wisconsin, trouve cela problématique. Au Wisconsin, nous n'avons pas de véritables règles sur l'obligation de se récuser si vous êtes juge dans une affaire où l'une des parties est quelqu'un qui a fait des dons à votre campagne ou à votre adversaire.

Bref, des renvois d'ascenseur sont potentiellement à prévoir.

Un siège à la Cour suprême du Wisconsin pourrait faire basculer cet État pivot dans le camp progressiste ou conservateur Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Tout est donc en jeu, croient les deux camps qui s’opposent ici, car le résultat de cette élection à la Cour suprême du Wisconsin donnera une bonne indication des thèmes porteurs et de la tendance politique pour la prochaine campagne présidentielle. Tout revient donc à une question de mobilisation alors que cette élection passe malgré tout sous le radar de bien des électeurs.

Gracie Skogman a bon espoir que ses troupes seront au rendez-vous dès mardi matin pour voter en faveur du candidat conservateur.

Nous savons que chaque État décidera de l'accès à l'avortement et bon nombre de ces décisions ont été prises au niveau de la Cour suprême de l'État. C'est ce qui s'est passé en Caroline du Sud il y a quelques mois, rappelle-t-il, et je pense donc que cette décision pourrait créer un précédent dans les deux sens pour d'autres États.

Prêcher aux convaincus

Si conservateurs et progressistes sont viscéralement opposés dans cette élection, ils s’entendent cependant sur une même stratégie. Lorsque Deb Andraca frappe aux portes, elle s’attend à discuter avec des électeurs démocrates puisque comme chaque parti, elle utilise les bases de données qui donnent une bonne indication de la couleur politique des résidents. Utilisés aussi bien par la droite que par la gauche, ces outils performants permettent vraiment de cibler leur électorat.

Le vote de ce 4 avril sera déterminant pour la direction que prendra la Cour suprême de cet État du Midwest. Photo : afp via getty images / KAMIL KRZACZYNSKI

Pour la démocrate Deb Andraca, il est d’ailleurs important de contacter ceux qui ont voté pour elle ou son parti pour qu’ils votent pour la candidate juge plus progressiste dans cette course serrée.

Somme toute, l’objectif des deux camps est de convaincre de l’importance de mobiliser leurs propres partisans, sans vraiment mettre trop d’efforts pour tenter de convaincre ceux qui ne pensent pas comme eux.

L’hyperpartisanerie étant ce qu’elle est en 2023, c’est ainsi que semblent se décider désormais les courses les plus importantes pour l’avenir. Et celle du Wisconsin ne fait décidément pas exception.