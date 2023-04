Le plan de la C.-B. en matière de logement promet notamment des changements de zonage

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et le ministre du Logement, Ravi Kahlon, ont présenté le nouveau plan de la province en matière de logement intitulé « Homes for People » ou « Logement pour les gens ». Le plan prévoit des investissements de plus de quatre milliards de dollars sur une période de trois ans, et l'engagement d'investir 12 milliards de dollars au cours des dix prochaines années afin de fournir plus de logements.