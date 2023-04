Vague bleue à l’Île-du-Prince-Édouard : King s’offre un autre gouvernement majoritaire

C’est une victoire écrasante pour Dennis King et pour le Parti progressiste-conservateur à l’Île-du-Prince-Édouard, qui obtiennent un deuxième mandat majoritaire. Le Parti libéral formera l'opposition officielle.

Les progressistes-conservateurs remportent 22 des 27 sièges et réussissent à faire réélire tous les ministres sortants. Les libéraux obtiennent trois sièges et les verts doivent se contenter de deux députés.

Dennis King suit le dévoilement des résultats des élections avec ses proches et des partisans. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Ce soir, on célèbre; demain, on se retrousse les manches pour les insulaires , a déclaré Dennis King devant ses partisans lundi soir.

Il s'est dit humble et fier . Il perçoit sa victoire comme une preuve de la confiance des insulaires envers son parti et comme un signe de leur satisfaction quant au travail accompli au cours des dernières années.

« Nous allons continuer à nous conduire de la même façon que nous l'avons fait lors des quatre dernières années, car les insulaires sont au cœur de toutes nos décisions. » — Une citation de Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Denis king, premier ministre sortant de l'Île-du-Prince-Édouard, réélu dans sa circonscription Brackley-Hunter River

Nous allons continuer à améliorer l'accès aux soins de santé, à faire diminuer le cout de la vie, à construire plus de logements, à nous attaquer aux changements climatiques, à éduquer la prochaine génération et à renforcer l'économie de la province , a-t-il déclaré.

Le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker, est élu dans New Haven-Rocky Point. Cela signifie que la cheffe du Parti libéral, Sharon Cameron, est défaite. Les deux chefs se présentaient dans la même circonscription.

Peter Bevan-Baker, chef du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard, s'adresse à ses partisans à la suite de sa réélection dans la circonscription de New Haven-Rocky Point. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

La cheffe des néo-démocrates, Michelle Neill, a été défaite dans sa circonscription de Charlottetown-Brighton, où elle arrive en quatrième position.

Résultats complets  Consultez les résultats détaillés des élections à l'Île-du-Prince-Édouard.

Un Acadien au sein du gouvernement

Il y aura un Acadien dans le gouvernement de Dennis King. Le directeur de la Commission scolaire de langue française, Gilles Arsenault, est élu dans la circonscription acadienne d'Évangeline-Miscouche. Il s'agit d'un gain pour le Parti progressiste-conservateur puisque cette circonscription était aux mains des libéraux depuis 2007.

« Je souhaite apporter une lentille francophone dans tous les dossiers du nouveau gouvernement King. » — Une citation de Gilles Arsenault, élu dans Évangéline-Miscouche

Gilles Arsenault est le directeur général de la Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Gilles Arsenault affirme qu’il espère être choisi comme ministre au sein du nouveau gouvernement insulaire et dit avoir déjà eu des discussions en ce sens avec Dennis King.

Je ne veux pas faire de déclarations prématurées, mais je peux dire que Gilles serait un bon candidat pour le conseil des ministres , a déclaré le premier ministre après sa réélection.

Son élection est très bien accueillie par la communauté acadienne et francophone.

Avoir une voix à la table est très bénéfique pour la communauté francophone et acadienne. Mais c’est tout un travail collectif et il faut aussi avoir cette sensibilisation auprès [de tous] les ministres pour avoir cette lentille francophone , a déclarée la directrice générale de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, Isabelle Dasylva-Gill.

Les libéraux de retour en tant qu'opposition officielle

C'est une victoire en demi-teinte pour le Parti libéral.

La cheffe Sharon Cameron n’a pas été élue, mais elle a réussi à redonner le titre d'opposition officielle à son parti.

Les rouges obtiennent trois sièges, soit un de moins qu'à la dissolution de la Chambre. Le Parti libéral obtient également moins de suffrages exprimés que le Parti vert, troisième parti de la province.

La cheffe du Parti libéral, Sharon Cameron, face à Dennis King lors du débat des chefs. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Malgré sa défaite, la cheffe libérale veut continuer à être une épine dans le pied du gouvernement , a-t-elle expliqué devant les partisans libéraux. Toutefois, elle s’est montrée nuancée quant à son avenir et a dit que des discussions devront avoir lieu au sein du parti.

Lors de son discours, elle a savouré la victoire des rouges et son retour comme opposition officielle. C'est le but qu’elle s’était fixé.

Pour le politologue Gabriel Arsenault, il s’agit d’un retour à la normale avec le Parti progressiste-conservateur et le Parti libéral comme les deux principaux partis de l’Île-du-Prince-Édouard .

Déconfiture pour les verts

Le Parti vert mené par Peter Bevan-Baker n’a pas réussi à répéter l'exploit de 2019, lorsqu'il s'était hissé en deuxième position et avait écrit une page d'histoire en formant l'opposition officielle pour la première fois. Lundi soir, les verts sont devenus le troisième parti de la province.

Le chef a été réélu à la suite d'une course serrée. Il sera accompagné de Karla Bernard. Toutefois, les verts perdent six sièges. Ils en avaient huit avant la dissolution de la Chambre.

C’est une soirée difficile pour nous, ne prétendons pas le contraire [...]. Ce ne sont pas les résultats que nous attendions , a admis Peter Bevan-Baker, visiblement ému. Nous allons continuer à travailler pour les insulaires et pour les générations futures , a-t-il promis.

Peter Bevan-Baker lors du débat des chefs. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Le chef des verts a promis de se prononcer prochainement sur son avenir, qu’il laisse pour le moment en suspens. J’ai besoin de temps pour absorber les résultats de ce soir. J’aurais des choses à dire sous peu , a-t-il expliqué devant ses partisans.

La députée de Charlottetown-Victoria Park s’est dite déçue des résultats. On a perdu des députés qui avaient des voix très fortes. Je suis très heureuse d’être réélue, mais ça se dilue dans les autres émotions. Elle se projette d’ores et déjà au prochain scrutin. Selon elle, c’est le moment de reconstruire .

Ce parti qui était très présent dans les centres urbains de Charlottetown et de Summerside a totalement perdu son ancrage dans la deuxième ville de la province.

La répartition des sièges à la dissolution de l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

À la dissolution de l'Assemblée législative, il y avait 15 députés du Parti progressiste-conservateur, huit du Parti vert et quatre du Parti libéral.