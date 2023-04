Un surintendant de police de Toronto est rétrogradé devant un tribunal disciplinaire

À Toronto, un haut gradé de la police a perdu du galon lundi devant un tribunal disciplinaire de son employeur au sujet d'une accusation criminelle de conduite avec facultés affaiblies pour laquelle il a déjà plaidé coupable. Une enquête de CBC révèle par ailleurs l'existence d'un bar au salon des hauts-gradés du QG de la police et que le superintendant Hussein l'a fréquenté juste avant l'accident.

Riyaz Hussein a plaidé coupable lundi à une accusation de conduite déshonorante relativement à l'accident de la route du 13 janvier 2022. Il avait un taux de 0,09 d'alcool dans le sang.

Son employeur avait ouvert parallèlement une enquête à son sujet. Ironiquement, le superintendant Riyaz Hussein dirige à l'époque le bureau des audiences disciplinaires du service de police de Toronto.

Il avait été affecté à des tâches de bureau en attendant le dénouement de l'enquête interne. Le superintendant Riyaz Hussein vient maintenant d'être rétrogradé au poste d'inspecteur pour une durée d'un an.

Plaidoyer de culpabilité

La poursuite et la défense du haut gradé ont soumis une position conjointe en matière de sanction à adopter contre le haut gradé.

L'une des deux accusations d'inconduite professionnelle a été abandonnée juste avant que le superintendant ne plaide coupable.

Dans l'acte d'accusation du Service dont Radio-Canada avait obtenu copie en décembre, le superintendant Hussein était accusé d' avoir agi de façon désordonnée ou d'une manière préjudiciable à la discipline ou susceptible de nuire à la réputation du service .

Il y est notamment écrit que le superintendant Hussein est sorti de l'ambulance après avoir été traité pour des blessures et que l'agent de la PPO a remarqué qu'il était instable sur ses pieds et qu'il a même failli perdre l'équilibre.

Le tribunal disciplinaire de la police de Toronto se trouve à l'intérieur du quartier général du service au centre-ville de Toronto. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

La poursuite a expliqué que l'inspecteur Hussein n'avait aucun antécédent disciplinaire et qu'il a plaidé coupable sans hésiter à une accusation d'inconduite.

La défense a pour sa part mis l'accent sur les nombreuses qualifications académiques et l'expérience sans reproche jusque-là de son client, qui était présent à l'audience virtuelle. L'inspecteur Hussein cumule plus de 33 ans d'ancienneté.

L'avocat Peter Brauti a toutefois voulu nuancer le comportement de son client le soir de l'accident, en disant qu'il avait perdu l'équilibre à cause de la collision et non parce qu'il était saoul.

Poursuite et défense notent par ailleurs que le taux d'alcool était légèrement supérieur à la limite permise, mais qu'une limite de 0,09 n'aurait donné lieu qu'à une amende en vertu de la loi si Riyaz Hussein avait été un civil.

Le VUS du Spdt de police Riyaz Hussein après la collision du 13 janvier 2022 sur l'A-401 près de Pickering. (Photo d'archives) Photo : SERVICE D EPOLICE DE TORONTO

Me Brauti précise que son client a été mis en accusation à cause de sa fonction et de son rang .

L'arbitre qui dirigeait l'audience, la superintendante Meaghan Ley, a rendu sa sanction sur le banc, mais rendra ses raisons à une date ultérieure. Elle a néanmoins louangé l'expérience de l'inspecteur Hussein.

Au criminel, Riyaz Hussein avait été condamné à une interdiction de conduire un véhicule durant un an et à une amende de 1560 $.

Les accusations secondaires de conduite imprudente et de possession d'alcool dans un véhicule avaient été abandonnées.

Bar pour hauts gradés

CBC a par ailleurs appris que l'inspecteur Riyaz était entré dans un salon muni d'un permis d'alcool au quartier général de police trois heures avant l'accident du 13 janvier 2022.

On ignore en revanche le nombre d'heures qu'il y a passées ou le montant d'alcool qu'il y a bu avant de partir.

La présence d'un bar pour hauts gradés dans un quartier général soulève toutefois de sérieuses questions parmi des experts du milieu.

L'ex-président de la Commission des services de police de Toronto, Alok Mukherjee, se dit très inquiet au sujet de la surveillance et du contrôle dans de pareils salons au sein d'un service public.

Alok Mukherjee a été président de la Commission des services policiers de Toronto de 2005 à 2015. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L'idée d'avoir un salon bien stocké en bouteilles d'alcool est-elle acceptable de nos jours, peu importe si c'était courant il y a 25 ou 50 ans , s'interroge-t-il.

CBC a obtenu les informations contenues dans les cartes d'accès des hauts gradés au salon en question grâce à la loi d'accès à l'information.

Le document montre que l'inspecteur Hussein est entré dans le salon des officiers à 16 h 31 le jour de l'accident. Il n'est pas nécessaire d'utiliser sa carte d'accès pour quitter le salon.

À 17 h 39, l'inspecteur Hussein entrait en collision avec un camion de livraison sur l'autoroute 401 en direction est, près de la rue Brock près de Pickering. Deux bouteilles de rhum, dont une entamée, avaient été saisies sur le siège arrière de son VUS.

Après un test d'alcoolémie administré par la PPO en bordure de la route, l'inspecteur de police de 55 ans avait été transporté à l'hôpital avec des blessures.

Le détachement de la PPO à Whitby est responsable de l'enquête criminelle sur le superintendant Riyaz Hussein. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

CBC a tenté sans succès d'entrer en contact avec l'inspecteur Hussein et son avocat avant l'audience de ce matin pour confirmer sa présence au salon des officiers l'après-midi de l'accident.

Je suis abasourdi d'apprendre qu'il y a un bar à l'intérieur du quartier général de police, je ne connais aucun autre service public qui en soit pourvu , ajoute le coordinateur de la Coalition torontoise sur la responsabilité policière, John Sewell.

Le chef de police Myron Demkiw a refusé d'accorder une entrevue à CBC, mais le service explique que le salon possède un permis d'autorisation depuis plusieurs années, qu'il est soumis à la loi sur les permis d'alcool de la province, mais que le permis est peu utilisé.

Le critique de la police, l'ex-maire de Toronto John Sewell, est l'un des responsables de la Coalition torontoise sur la responsabilité policière. (Photo d'archives) Photo : CBC

Sa porte-parole, Stephanie Sayer, affirme dans un courriel que le salon n'est utilisé que pour des occasions formelles, comme des séances de remerciement pour des membres qui partent à la retraite.

Cet espace est principalement utilisé pour des réunions ou un endroit calme pour y travailler , dit-elle.

Dans un courriel, la Commission des services de police affirme qu'elle n'a aucun rôle dans l'administration du salon controversé.

Sa présidente par intérim, Ann Morgan, écrit que la Commission indique catégoriquement que la conduite avec facultés affaiblies est absolument interdite, contraire à la loi et aux devoirs et obligations d'un agent de police .

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario confirme que le permis d'alcool a été accordé au service de police pour le salon des hauts gradés du quartier général de la rue College en 1989.

Myron Demkiw a récemment été nommé à la tête du service de police de Toronto. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Alok Mukherjee se souvient d'avoir assisté à des réunions protocolaires, des dîners en fonction et des rencontres avec des membres de la communauté lorsqu'il présidait la Commission.

Le bar était en revanche très peu fréquenté lorsque j'y étais , ajoute-t-il en précisant que l'espace peut contenir 50 personnes.

La Commission des services de police assure qu'un comité est responsable du bar et qu'un membre du service est affecté pour servir les invités. Le syndicat représentant les hauts gradés paye en outre l'alcool qui y est servi.

M. Mukherjee affirme qu'il n'a jamais entendu parler de l'existence d'incidents dans l'établissement, mais que l'utilité du bar faisait parfois l'objet de conversations informelles.

Le quartier général de la police de Toronto au centre-ville possède un salon-bar réservé aux hauts-gradés du service. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Il est temps de revoir la fonction de ce salon à une époque où la conduite en état d'ébriété fait l'objet de tant d'inquiétudes , dit-il.

M. Sewell ajoute pour sa part que le service de police doit se débarrasser immédiatement du bar dans le salon des officiers.

S'ils veulent boire un verre, ce ne sont pas les bars qui manquent au centre-ville de Toronto , dit-il en précisant qu'il est inacceptable de boire sur les lieux de travail.

Une responsabilité civile

En Ontario, la GRC est le seul autre corps de police dans la province à maintenir un permis d'alcool dans la catégorie club social de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario dans ses postes de London et d'Ottawa.

La GRC n'a pas répondu aux courriels de CBC dans les temps escomptés avant la publication de l'article.

L'avocat spécialisé en préjudices corporels, Nainesh Kotak. Photo : Nainesh Kotak

L'avocat Nainesh Kotak affirme que la responsabilité potentielle du bar des officiers est similaire à celle de tout bar ou restaurant à laquelle ces lieux pourraient être confrontés, lorsqu'un client est impliqué dans un accident pour conduite avec les facultés affaiblies en raison de la responsabilité de l'établissement commercial.

La seule différence que je verrais est la relation entre l'employeur et ses employés , déclare-t-il.

Lorsque l'employeur doit assumer une obligation de diligence pour éviter de nuire indûment à ses employés qui pourraient bien être les cadres supérieurs qui consomment de l'alcool , poursuit-il.

Me Kotak souligne que les avocats en dommages corporels incluent généralement toute partie qui pourrait être responsable d'un préjudice dans un procès.

Ce serait par exemple le conducteur fautif qui aurait pu être en état d'ébriété, mais aussi probablement les établissements qui lui ont servi de l'alcool , conclut-il.

Avec des informations de CBC.