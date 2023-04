Une école de l’Î.-P.-É. interdit une boisson énergisante populaire chez les enfants

Le directeur de l’école, Nick Martin, a alerté jeudi les parents de cette nouvelle interdiction sur les réseaux sociaux et l’application de l’école.

Cette boisson pour les sportifs est devenue une obsession pour de nombreux adolescents à cause de ces liens avec une célébrité de YouTube, sa rareté et son coût élevé , pouvait-on lire dans le message de Nick Martin adressé aux parents.

Le directeur de l'école a pris la décision d'interdire les boissons énergisantes Prime. Il espère que la direction des écoles publiques de langue anglaise fera de même pour toutes les écoles de l'Île. Photo : (Brian Higgins/CBC) / Brian Higgins

Certains élèves amenaient des bouteilles à l’école et les revendaient à profit. Bien que j’apprécie leur esprit d’entrepreneuriat, je pense que l’école n’est pas un endroit pour les transactions financières… Malheureusement les boissons énergisantes Prime ont créé une distraction malsaine pour les élèves.

Nick Martin a expliqué à CBC avoir commencé à s’inquiéter après avoir entendu des élèves vendre et acheter des boissons Prime au sein de l’école.

J’ai discuté avec eux et je leur ai expliqué que l’école n’était pas un endroit approprié pour apporter ces boissons et encore moins pour les vendre .

Des boissons réservées aux adultes

La boisson Prime est devenue un produit recherché à cause des campagnes de marketing lancées par les influenceurs Logan Paul et KSI, qui comptent ensemble plus de 47 millions d’abonnés.

La boisson est disponible en deux versions : Prime Energy, qui est vendue en canette et contient 200 mg de caféine par portion, et Prime Hydration, qui est vendue dans des bouteilles en plastique et est présentée comme une boisson hydratante sans caféine.

Cette deuxième version est la plus populaire, surtout chez les enfants en 4e, 5e et 6e années, selon le directeur de l’école.

Mais l’étiquette indique clairement que le produit est réservé aux adultes et n’est pas fait pour les enfants . Il est également recommandé de ne pas en boire plus d’une boisson par jour.

Le marketing a été fait intelligemment avec des saveurs différentes pour plaire aux enfants… Certains en avaient deux ou trois sur leurs bureaux , se souvient le directeur.

Des magasins en rupture de stock

La boisson Prime est arrivée récemment au Canada. Dans les dernières semaines, elle a été revendue à des prix élevés sur l’Île. Un magasin de Charlottetown revendait les bouteilles de Prime Hydration pour 10 $ l’unité. HighMart, un autre commerce de proximité de Charlottetown, vendait les bouteilles pour 7,99 $ l’unité et attend l’arrivée d’une nouvelle cargaison.

J’ai mis plusieurs bouteilles dans la vitrine pour qu’elles attirent l’œil et cette après-midi-là été folle , raconte la responsable du magasin de HighMart, Ashley Nelson. En cinq jours, on était en rupture de stock .

Certains magasins pensent que l'engouement autour des boissons énergisantes Prime retombera vite. Photo : (Brian Higgins/CBC) / Brian Higgins

Certains revendeurs pensent cependant que l’engouement autour de la boisson va vite retomber. Exor Games, à Charlottetown, a commandé des boissons le mois dernier. Le stock a été rapidement épuisé, mais ils ne parient pas dessus sur le long terme. Certains magasins ont commencé à baisser les prix et les vendent désormais à 3,49 $ la bouteille.

Les enfants les voient sur YouTube ou les réseaux sociaux et ils deviennent fous , explique un salarié d'Exor Games, mais quand on en trouvera dans tous les magasins, je pense que l’intérêt retombera .

Les boissons énergisantes sont interdites depuis longtemps dans les écoles de l’Île-du-Prince-Édouard. La direction des écoles publiques de langue anglaise a une liste des boissons interdites. Le directeur de l’école élémentaire Parkside espère que les boissons Prime viendront bientôt s’ajouter à cette liste.