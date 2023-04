FCMS 2023 : Une soirée estrienne prometteuse

La soirée estrienne du Festival Cinéma du monde de Sherbrooke (FCMS) promet une chaude lutte. Cinq courts métrages, diversifiés dans la forme et le propos, sont en lice dans le volet compétition régionale, et le meilleur film remportera le Prix Pierre-Javaux. Présentation par les réalisatrices et réalisateurs eux-mêmes, afin de donner envie de voir leur œuvre!

Entrée interdite

Connaissez-vous l'urbex, ou l'exploration urbaine? Cette activité, parfois dangereuse et illégale, consiste à découvrir des lieux abandonnés, en ville. On trouvait ça super impressionnant. On s'est dit que pour comprendre l'activité, il fallait la vivre. C'est un peu la prémisse du projet , affirme le coréalisateur Philippe Vanasse-Paquet, originaire de Shefford, qui propose dans son documentaire une exploration captivante, mais plutôt périlleuse de lieux à Montréal.

L'« urbex » est une activité dangereuse, qui soulevé bien des émotions auprès des coréalisateurs. Photo : Non.applicable

En dedans de nous, on [était] complètement terrifiés! Mais on se disait qu'il fallait le faire pour le film. Son souhait le plus grand avec Entrée interdite?

C'est avant tout faire vivre une expérience aux gens, leur faire vivre de grandes émotions. Le cinéma sert surtout à ça , affirme Philippe Vanasse-Paquet.

« Je pense qu'on voulait explorer aussi ce thème-là du grandiose versus l'intimiste avec nous-mêmes, des gars complètement ordinaires qui s'apprêtent à vivre une grosse aventure. » — Une citation de Philippe Vanasse-Paquet, coréalisateur

Grandir

Amandine Garrido et Matthew Gaines présentent Grandir, une œuvre tendre et touchante inspirée de la relation entre une mère et sa fille. Chaque fois que je l'ai présentée autour de moi, ça provoquait beaucoup d'émotions chez les personnes , affirme Amandine, qui interprète la maman en compagnie de sa propre fille, Maela. Le public vivra un moment d'humanité, un message d'amour porté par une danse filiale.

Mon intention, c'était vraiment de partager, d'honorer, et de mettre de la valeur dans le lien humain qui existe entre les parents et les enfants, surtout aujourd'hui. On passe beaucoup de temps avec les ordinateurs et les cellulaires, alors je me suis dit que j'aimerais utiliser cet arrêt technologique pour faire passer un message humain , explique-t-elle.

« Grandir » est une œuvre inspirée de la relation entre une mère et sa fille. Photo : Emmanuelle Roberge

Laura au printemps

Pascale Rousseau s'est inspirée de sa propre histoire pour réaliser son tout premier court métrage. Elle n'est pas peu fière, d'ailleurs, de voir son film en compétition régionale. Ça confirme que j'ai peut-être pris la bonne voie!

La réalisatrice Pascale Rousseau s'est inspirée de sa propre histoire pour ce film. Photo : Mathieu Gagnon

Le film met en scène une maman, interprétée par la comédienne Emmanuelle Laroche, qui tente de se retrouver lors d'une retraite en solo. C'est né dans ce chalet-là, où je suis allée me reposer d'une vie familiale très intense, en plein confinement. Avec le travail, c'était devenu très envahissant. [...] Je suis allée me reposer, puis on dirait que ça m'a permis de me reconnecter avec une partie de moi que je n'écoutais pas assez souvent. Ce scénario-là est sorti vraiment d'un bout à l'autre , affirme la réalisatrice, qui a décidé de tourner dans le même chalet où elle avait posé pendant quelques jours sa propre petite valise.

« Je trouve ça très autobiographique dans le film. Je pense que ça pouvait parler à des gens, des parents, de perdre un peu notre connexion, des fois, à ce qui nous fait vibrer. Des fois, c'est juste de réécouter la voix qu'on a à l'intérieur de nous. » — Une citation de Pascale Rousseau, réalisatrice et scénariste

Les racines d'un bâtisseur

Le sénateur Charles B. Howard était un homme d'affaires prospère à Sherbrooke au début du 20e siècle. Les racines d'un bâtisseur nous raconte l'histoire de ce politicien engagé, qui a largement contribué à l'essor de la Ville de Sherbrooke. C'est de remettre ça en lumière cette histoire-là, qu'on connaît peu ou pas. Et ça parle de gens de chez nous, alors c'est toujours le fun de travailler sur un projet qui vient d'ici, pour des gens d'ici , affirme la réalisatrice Emmanuelle Laroche.

Un des grands défis de tourner ce genre de documentaire concerne la reconstitution historique. La recherche est essentielle pour la vraisemblance des décors, des costumes et des meubles, notamment.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le film porte sur le sénateur Charles B. Howard. Photo : Mathieu Gagnon

Ce qui me rend le plus fière, c'est vraiment comment tout le monde s'est serré les coudes pour réaliser quelque chose avec peu de moyens. Pour une production à caractère historique, on a fait des petits et de grands miracles pour arriver à faire en sorte qu'on a un produit qui est quand même, ma foi, assez bien rendu.

Fragments

Le Festival Cinéma du monde de Sherbrooke est central dans la carrière de Marie-Lou Béland. Le festival a vraiment été important pour moi dans ma vie, pour mon choix de carrière.

La réalisatrice a même remporté le Cercle d'Or du meilleur court métrage avec 24H, en 2017. Cette année, elle présente Fragments, un documentaire réalisé à partir de témoignages réels et saisissants de victimes d'agressions sexuelles.

Avec le mouvement #metoo, je l'avais en tête depuis longtemps. Puis, dans le cadre de mon bac en cinéma, j'ai découvert une grande réalisatrice, une des pionnières, Anne-Claire Poirier, avec son film Mourir à tue-tête. Tout ça ensemble a fait que j'avais besoin de faire un sujet puissant.

L'affiche du film « Fragments » Photo : Strass.ca