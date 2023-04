Tears for Fears à Laval, à Toronto et à Vancouver à l’été 

Le duo de pop britannique Tears for Fears a annoncé lundi une nouvelle tournée nord-américaine, The Tipping Point Part II, avec des escales à Laval et à Toronto au mois de juin, puis à Vancouver au mois de juillet.

Le groupe formé de Roland Orzabal (voix, guitare, claviers) et Curt Smith (voix, basse, claviers), connu pour des succès comme Mad World ou Everybody Wants to Rule the World, sera accompagné du quintette californien Cold War Kids.

Tears for Fears a lancé son septième album studio, The Tipping Point, en février 2022, près de 18 ans après le précédent, Everybody Loves a Happy Ending.

Le groupe foulera donc les planches de la scène Budweiser à Toronto le 29 juin, de la Place Bell à Laval le 30 juin, ainsi que du Rogers Arena à Vancouver le 24 juillet. Les billets seront mis en prévente le 4 avril, avant leur mise en vente générale le vendredi 7 avril à 10 h.