Québec n’a pas publié l’autorisation de la Fonderie Horne, comme promis

C'est vraiment un manque de respect pour la population , déplore la porte-parole du comité citoyen Arrêt des rejets et émissions toxiques (ARET), Nicole Desgagné. Elle écrit tous les jours au ministère de l'Environnement pour obtenir le document, sans succès.

Les résidents du quartier Notre-Dame, qu'elle représente, ont appris le 16 mars qu'une partie d'entre eux seraient délogés pour agrandir la zone tampon entre le complexe industriel et les habitations. On ne peut pas assurer un suivi de ce qui se passe si on n'a pas l'information détaillée.

« C'est beaucoup d'opacité. [...] On sait que le diable est dans les détails, dans ces choses-là. On pourrait avoir des surprises. » — Une citation de Nicole Desgagné, porte-parole du comité citoyen Arrêt des rejets et émissions toxiques

Pour le moment, le site web du ministère de l'Environnement propose un résumé de 13 pages de l'autorisation, mais des détails d'intérêt, actuellement inconnus du public, pourraient se trouver dans le document complet.

On aimerait bien savoir ce qui est écrit, à quoi s'est vraiment engagée la Fonderie , dit Nicole Desgagné. On ne sait même pas à quelle condition, on ne sait pas ce qui est signé là-dedans.

Une partie du quartier Notre-Dame, à Rouyn-Noranda, qui se retrouve dans la future zone tampon. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En entrevue à l'émission Ça vaut le retour de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, le ministre Benoit Charette avait dit que l'autorisation serait rendue publique le lendemain, le 17 mars.

Pour justifier le fait qu'elle n'était pas divulguée le jour même, il avait invoqué un incident malheureux alors que le bureau de la direction régionale du ministère aurait été évacué, le matin du 16 mars, en raison de vandalisme, ce qui est venu retarder la diffusion .

Des « délais légaux »

Radio-Canada a écrit au ministère le 27 mars pour qu'il nous fasse parvenir l'autorisation. Ce n'est qu'une semaine plus tard, le 3 avril, qu'il nous a informé qu'il faudrait probablement encore attendre 2 à 4 semaines en raison de délais légaux .

« Avant de rendre disponible l’autorisation ministérielle de Glencore pour la Fonderie Horne, les vérifications d’usage doivent être effectuées dans le cadre de la diffusion d’un document contenant des informations appartenant à un tiers. » — Une citation de Sophie Gauthier, porte-parole du ministère de l'Environnement du Québec

Ce délai de plusieurs semaines n'a jamais été évoqué lors de l'annonce, à Rouyn-Noranda, le 16 mars.

On craint qu'il y ait du caviardage , dit Nicole Desgagné.

La Fonderie Horne n'a pas répondu à notre demande d'information, lundi.

Selon l'annonce faite par Québec, en plus du rachat de 80 maisons et de la création d’un nouveau quartier, la nouvelle autorisation ministérielle accordée à la Fonderie Horne prévoit la diminution des émissions de tous les métaux, l'ajout de normes quotidiennes, le suivi des intrants, l'ajout de stations de surveillance et une meilleure gestion des eaux usées.

L’entente, d’une durée de cinq ans, prévoit l’atteinte de 15 nanogrammes d’arsenic par mètre cube d’air annuellement d’ici le 16 mars 2028. La population avait demandé au gouvernement d'aller beaucoup plus loin.