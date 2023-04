Une Winnipégoise attend du soutien pour son fils en situation de handicap depuis 16 mois

Depuis maintenant 16 mois, la Winniégoise Rachel Lenz essaie sans succès d’obtenir une place dans un établissement de soin pour son fils de 10 ans en situation de handicap, Bentley. Au bord de l'épuisement, la mère se dit découragée de voir que ses options sont de plus en plus limitées.

La mère de six enfants est débordée par les besoins de Bentley. Je suis tellement occupée à veiller à ce que ses besoins médicaux soient pris en charge que je n’ai plus le temps d’être une mère , déclare-t-elle.

En plus d'un trouble du spectre de l'autisme, Bentley a aussi reçu un diagnostic d’épilepsie, d’anxiété et de trouble obsessionnel compulsif. De plus, une partie de son diagnostic médical affirme qu’il ne ressent pas la douleur normalement, ce qui le rend plus susceptible de se blesser.

Ces éléments réunis compliquent la situation pour Rachel Lenz, elle-même aide-soignante certifiée et travailleuse sociale. Elle dit savoir comment s’occuper de fils, mais qu'il a besoin de soutien 24 heures sur 24, ce qui n'est pas possible pour elle.

« Je m'ennuie d'être sa mère. » — Une citation de Rachel Lenz

Si la mère d'origine autochtone souhaite que son fils soit admissible dans un établissement de soin, elle doit renoncer à ses droits parentaux. « On m’a expliqué que la seule manière pour Bentley d’obtenir l’aide dont il a besoin c’est de signer une ordonnance de placement volontaire. C’est la seule manière pour obtenir de l’aide de la province. »

« En tant que personne autochtone, c'est la dernière chose que je veux faire », lâche-t-elle. Cependant, Rachel Benz confie qu'elle est épuisée, puisqu'elle a l'impression de travailler 24 heures par jour.

Quant au ministère Familles de la Province du Manitoba, un porte-parole précise dans un courriel que le Manitoba dispose de 25 lits agréés pour des enfants en situation de handicap et de 201 lits pour des enfants ayant des besoins importants dans ses établissements spécialisés.

Il note aussi qu’il y a plusieurs établissements agréés et autonomes, qui ne sont pas inclus dans le décompte des 25 lits .

Le porte-parole ajoute que toutes les demandes sont examinées pour s’assurer que les besoins des enfants correspondent à ceux des autres enfants résidant dans ces établissements et qu'ils sont associés à des établissements spécialisés en fonction de leurs besoins .

Malgré les mesures dans le dernier budget provincial visant à augmenter le financement pour les services aux enfants en situation de handicap, le porte-parole de la province n’a pas précisé s’il y avait un plan pour créer davantage de résidences de soins à temps plein, pour eux.

Une tâche difficile pour les aides-soignants

Pour l'intervenante en soutien familial pour l’organisme Autisme Canada Dominique Chabot, élever un enfant souffrant de diagnostic multiple est extrêmement difficile pour un aidant . Recevoir le soutien d’une résidence pour comportements complexes risque d’être sa seule option , ajoute-t-elle.

Les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ont souvent des troubles concomitants, ce qui rend essentielle l’élaboration de plans de traitement au cas par cas, explique Mme Chabot.

Le spectre autistique de Bentley s'accompagne aussi d’épilepsie, d’anxiété et des troubles obsessionnels compulsifs. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Singh Lotey

De son côté, la directrice générale de l’organisme New Directions for Children, Youth, Adults and Families, Jennifer Frain, estime le processus de placement volontaire par lequel les familles doivent passer pour obtenir un placement en établissement n’est pas idéal.

Toutefois, elle ajoute qu’il est nécessaire pour que la province autorise le placement de l’enfant. Malheureusement, c'est ainsi depuis longtemps. Si votre enfant a besoin d'être placé dans un établissement spécialisé, il faut qu'il soit pris en charge par la province.

L'organisme de Jennifer Frain possède des résidences dans tout le Manitoba pour les personnes atteintes de déficiences intellectuelles ou de troubles de la santé mentale. Ils fonctionnent souvent au maximum de leurs capacités et ont une liste d’attente moyenne d’environ 100 cas en tout temps, selon elle.

Jennifer Frain précise que ce n’est que lorsqu’un enfant s’en va — par exemple lorsqu’il devient adulte — qu’une place se libère.

En plus du manque d’espace, elle explique que les travailleurs sont sous-payés. La directrice générale ajoute qu'en considérant le niveau de soins qu’ils doivent fournir, il est difficile de les garder.

Avec les informations Janell Henry