Les résidences étudiantes de l’UQAR déjà pleines pour l’automne

Pour la session d’automne, 96 unités étaient disponibles pour la location. Entre le 1er et le 13 mars, j’ai reçu 233 demandes d’admission , raconte Hélène Fortin, directrice des Logements étudiants de l’ UQAR , l’organisme gérant les unités locatives. Du nombre, 150 dossiers sont conformes.

Pendant ce temps, la liste d’attente a été bloquée par la direction des résidences étudiantes, faute de places disponibles. On a dû, pour la première fois en 30 ans, bloquer le formulaire pour ne pas faire de fausses illusions à personne , explique la directrice des Logements étudiants de l’ UQAR .

Hélène Fortin le constate depuis des années, les logements étudiants de l’Université trouvent rapidement preneurs. Toutefois, cette année en aura été une d’exception; jamais les résidences n’auront été comblées aussi rapidement.

La directrice de l'organisme Les Logements étudiants de l’UQAR, Hélène Fortin. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

« Souvent, les résidences agissent comme transition. Les étudiants vont rester un an, ils vont se créer des liens et se trouver un appartement en ville… mais actuellement nos résidents ne trouvent pas d'appartements, donc ils restent dans les résidences, ce qui laisse moins de places pour de nouveaux étudiants. » — Une citation de Hélène Fortin, directrice de l'organisme Les Logements étudiants de l’ UQAR

Cette pression sur les résidences étudiantes réduit en parallèle son offre hôtelière. Alors qu’elle s’attendait à offrir une cinquantaine d’appartements pour les parents et bénévoles des Jeux du Québec de Rimouski en juillet, la direction ne pourra finalement en louer qu’une vingtaine.

La problématique est bien connue de l’administration universitaire, qui n'est pas surprise de la situation. Ça fait deux, trois ans qu’on sait que le phénomène de la crise du logement à Rimouski existe, et l’impact se fait sentir d’abord et avant tout auprès de nos résidences , évoque le directeur des services à la communauté étudiante de l’établissement, Jean-François Ouellet.

Geler les admissions?

Conjuguer l’attractivité de son établissement et une capacité limitée en matière de logements, tel est le défi de l’ UQAR dans les prochaines années. L'engouement pour l’Université du Bas-Saint-Laurent est manifeste; le nombre d’inscriptions a augmenté de 12 % en 6 ans au campus de Rimouski.

Et ce nombre devrait encore augmenter. Trois cents étudiants supplémentaires pourraient être accueillis dans les prochaines années, d’après la direction des résidences étudiantes, résultat de la croissance de divers programmes, comme ceux de médecine vétérinaire et de psychologie.

L’ UQAR est en plein développement, c’est super, mais il nous faut de la place pour les loger, ces étudiants-là , résume Hélène Fortin.

Toutefois, pas question pour l’ UQAR de freiner le nombre d’admissions. Notre mission,c’est de former, d’éduquer les gens à être des éléments actifs pour la société de demain, explique Jean-François Ouellet. L’Université ne veut pas faire de gels d'admission.

L’établissement accueillait un nombre record d’étudiants internationaux l’automne dernier, soit 650, une hausse de 50 % par rapport à 2017 pour les campus de Rimouski et Lévis. L’objectif, c’est que ces chiffres-là augmentent encore , précise M. Ouellet.

C’est certain qu’en bout de piste, on est freinés , nuance-t-il. Des dizaines, voire des centaines d’étudiants passent des mois à remplir les documents pour obtenir leur certificat d'acceptation du Québec et leur permis d’études, et on arrive à la toute fin de l’entonnoir pour leur dire : ''Ne venez pas'' , explique le directeur des services à la communauté étudiante, pour qui il s'agit d'un travail ingrat .

Le directeur des services à la communauté étudiante à l'Université du Québec à Rimouski, Jean-François Ouellet. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

De plus, contrairement à l’année dernière, l’ UQAR ne prévoit pas lancer d’appels à tous pour loger ses étudiants sans toit. L’offensive n’a pas eu le résultat escompté, selon Jean-François Ouellet. Presque toutes ces initiatives avaient une contrainte ou l’autre, explique-t-il. Ça devenait délicat de gérer ce genre de mise en relation.

L’ UQAR a néanmoins négocié la réservation d’une vingtaine d’unités sur le marché locatif privé, soit le double des dernières années.

Le projet de 100 résidences étudiantes avance

En parallèle, le projet de l’ UQAR de faire sortir de terre une centaine de résidences étudiantes d’ici la rentrée 2024 va bon train, assure Hélène Fortin. Une partie des plans et devis devrait être achevée d’ici le mois d’avril. Ensuite, le projet sera soumis au Programme d’habitation abordable du Québec (PHAQ) dans le but d’obtenir une subvention du gouvernement, qui sera autorisée ou non au mois de juin.

Pour l’heure, l’obtention de cette subvention définira l’avenir du projet. On n’a pas de plan B en cas de refus, explique Hélène Fortin, la directrice des résidences.

Les logements étudiants seraient construits sur un terrain adjacent à celui des résidences existantes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Édouard Beaudoin

On a le terrain, les plans et la volonté de le faire , déclare de son côté Jean-François Ouellet, qui demande à nouveau l’aide financière de Québec, mais aussi celle de la Ville de Rimouski, notamment pour ce qui est de la mise en branle de projets locatifs.

Je ne vois pas actuellement que ça bouge, et nous à l’Université, on veut que ça bouge , s'exclame le directeur des services à la communauté étudiante de l’ UQAR , qui mentionne le report de plusieurs projets immobiliers à Rimouski, l’îlot Sainte-Agnès étant le dernier en lice.

M. Ouellet ne se fait toutefois pas d’illusions, le projet de 100 résidences pourrait être lui aussi happé par les conditions économiques actuelles. Je sais que les calculs sont faits pour prendre en considération les taux d’intérêt actuels, les coûts des matériaux, et notre projet est réalisable, tout de même , indique-t-il.

La première pelletée de terre du projet estimé à 8,6 millions de dollars est toujours prévue pour l’automne prochain.