Confusion pour savoir si un compte vérifié sur Twitter est authentique

Jusqu’à tout récemment, il était facile de différencier un compte vérifié par Twitter Blue du compte d’une personnalité publique, par exemple, détenant un crochet bleu obtenu par le biais de l’ancien processus d’authentification. Il suffisait de cliquer sur le profil de la personne, puis sur le crochet bleu, pour voir une mention qui précisait comment il avait été attribué.

On pouvait lire par exemple : Ce compte est certifié, car il est considéré comme notable dans la catégorie des actualités, du gouvernement, du divertissement ou d’un autre domaine spécifique. Pour un compte payant, on pouvait lire : Ce compte est certifié, car il est abonné à Twitter Blue.

Toutefois, depuis samedi, la description est identique pour les deux formules : Ce compte est certifié, car il est abonné à Twitter Blue ou parce qu’il avait obtenu une certification avec l’ancien système.

Il devient donc plus facile d’usurper l’identité d’une personnalité publique avec ce système, et plus difficile pour les internautes de s’en rendre compte, car il n’existe aucun moyen connu de vérifier l’authenticité d’un compte avec un crochet bleu.

Sur Twitter, des personnes ont notamment indiqué que les récents changements enlevaient l’attrait des crochets bleus sur le réseau social et pouvaient causer d’immenses dommages en donnant de la crédibilité aux malfrats.

Comment obtenir l’authentification

Pour obtenir le crochet bleu, il faut d’abord souscrire un abonnement de Twitter Blue, qui coûte 8,75 $ par mois, mais aussi afficher son nom et une photo de profil, et détenir un compte depuis plus de 90 jours. Il faut aussi ne montrer « aucun signe de manipulation de la plateforme ou de tentative d'hameçonnage  (Nouvelle fenêtre) ».

Elon Musk a aussi confirmé que le compte de toute personne affiliée à une organisation authentifiée le sera aussi automatiquement.

Outre le sceau d’authentification, Twitter Blue offre aussi la possibilité d'écrire des gazouillis plus longs, de les modifier après publication ainsi que de téléverser des vidéos plus longues et de meilleure qualité.