Le Sud-Ouest ontarien réplique à la campagne albertaine pour attirer des travailleurs

Ils essaient de voler notre personnel, nous devons donc nous défendre , explique M. Canniff.

Selon le maire, son action ne vise qu'à protéger la région.

Nous avons choisi ce que nous croyons être des éléments attrayants, notamment des logements abordables , ajoute M. Canniff.

Le maire de Chatham-Kent, Darrin Canniff, affirme que la municipalité ne peut pas se permettre de perdre des travailleurs qualifiés au profit de l'Alberta. Photo : Jacob Barker CBC

« Les grandes villes sont beaucoup plus chères et la qualité de vie ici, dans le Sud-Ouest de l'Ontario et à Chatham-Kent, est tout simplement exceptionnelle. » — Une citation de Darrin Canniff, maire de Chatham-Kent

La campagne publicitaire albertaine comprend des messages radiophoniques destinés à attirer les travailleurs vers l'Ouest.

Nous avons été inondés d'annonces et je sais que beaucoup de gens étaient plutôt agités , souligne le maire de Chatham-Kent.

Selon le maire, certains résidents de Chatham-Kent ont même trouvé que les publicités étaient agressives.

Je me demandais pourquoi nous ne nous défendions pas. Pourquoi ne faisions-nous pas savoir aux gens à quel point notre région est formidable? s'interroge M. Canniff.

Des campagnes de séduction semblables

Peter Voyer, professeur de marketing à l'Université de Windsor, estime que les deux campagnes, quoique concurrentes, ont de nombreux points communs.

Cependant, il s'interroge sur l'efficacité d'une campagne centrée sur Calgary et sur l'Alberta en raison des perceptions qu'ont les gens de ces villes.

Le fait que l'Alberta a été pendant des décennies le lieu de prédilection pour la recherche d'occasions, d'emplois et d'avantages financiers est actuellement ancré dans l'esprit de nombreux consommateurs , explique M. Voyer.

Selon lui, des campagnes de publicité devraient plutôt être dirigées vers les villes où la vie est très chère.

« Ma recommandation est d'essayer de concentrer les efforts sur la région du Grand Toronto, voire Ottawa, Vancouver ou d'autres régions réputées et perçues comme ayant un coût de la vie très élevé. » — Une citation de Peter Voyer, professeur de marketing à l'Université de Windsor

Selon M. Canniff, Chatham-Kent attire déjà de nombreux habitants du Grand Toronto.

Moyens limités pour rivaliser avec l'Alberta

L'Alberta a consacré cinq millions de dollars à cette campagne afin d'attirer de la main-d'œuvre qualifiée de partout au pays.

Le ministre de l'Emploi de l'Alberta, Brian Jean, a annoncé lundi dernier les détails de la dernière phase de la campagne de l'Alberta destinée à attirer des travailleurs qualifiés d'ailleurs au Canada. Photo : Paula Duhatschek/CBC)

Selon Eric Labadie, responsable du marketing et des communications de Chatham-Kent, la Municipalité ne disposait pas du même type de soutien financier que la campagne albertaine.

Nous sommes loin du compte. Nous avons donc décidé de demander à un de nos annonceurs locaux d'utiliser sa voix d'or pour apporter une petite réponse , affirme M. Labadie.

Selon lui, les médias de Calgary ont contacté le maire au sujet de la campagne. On espère que cela se traduira par un intérêt de la part des travailleurs.

Climat plus chaud

M. Canniff admet que sa région ne peut pas rivaliser avec les montagnes Rocheuses, si c'est ce que les habitants de l'Alberta aiment dans leur vie.

Toutefois, la région peut miser sur des conditions climatiques beaucoup plus clémentes.

Beaucoup de gens s'intéressent aux températures et au fait que nous avons des étés plus longs et des hivers plus courts, et c'est aussi un élément important pour beaucoup de gens , selon le maire de Chatham-Kent.

Selon M. Labadie, Chatham-Kent s'est déjà efforcée d'attirer des gens dans la région.

Nous tentons d'attirer les travailleurs et les résidents depuis un certain temps déjà , a-t-il déclaré.

Selon M. Canniff, une croissance démographique est nécessaire à Chatham-Kent et dans les environs.

Pour lui, le manque de main-d'œuvre est une réalité et des actions s'imposent pour changer la donne.

Nous souffrons d'une grave pénurie de main-d'œuvre [...]. Nous devons donc attirer davantage de personnes, attirer des industries et retenir les entreprises que nous avons déjà , propose-t-il.

Avec les informations de CBC