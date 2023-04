Des étudiants du Cégep de Trois-Rivières créent une bière

Les jeunes, qui terminent la dernière année de leur technique, devaient commercialiser un produit dans le cadre d'un cours. Ils souhaitaient promouvoir la bière québécoise. Pour ce faire, ils ont sondé les membres de leur cohorte pour connaître leurs préférences.

C’est ainsi qu’est née la Sainte Bourgeoys, nommée en l'honneur de Marguerite Bourgeoys, une religieuse qui a notamment fondé la première école de la Nouvelle-France en 1658.

Les profits générés par la vente de la Sainte Bourgeoys serviront à financer une partie des études universitaires des jeunes entrepreneurs, qui comptent poursuivre leur parcours au baccalauréat.

Isaac Manon Beauchemin, Olivier Boisvert, Jérémy Lacombe et Amélie Pronovost en étaient à leur première expérience dans le monde brassicole. Ils ont donc obtenu l'aide du propriétaire de la microbrasserie pour concevoir leur produit.

Il nous expliquait un peu comment faire, puis c'est vraiment nous autres qui faisaient ça, donc on avait les deux mains dans le houblon , relate Olivier Boisvert, qui est le fils du propriétaire du Presbytère. Pour eux, c'est d'autant plus motivant de dire j'ai brassé le grain, j'ai calculé les minéraux, j'ai mis la levure dans le brassin , affirme Francis Boisvert, le propriétaire-brasseur.

La commercialisation du produit ne s'est pas déroulée sans embûches. Sortir un produit alcoolisé avec le Cégep de Trois-Rivières, ça a vraiment été difficile, [parce ] qu'ils ne voulaient pas s'associer avec nous autres, [car] ils ne voulaient pas promouvoir de l'alcool. À ce moment-là, on n’a pas pu faire la promotion directement au cégep , explique Isaac Manon Beauchemin.

C'est une bière pour nous : faites par les jeunes pour les jeunes.

Amélie Pronovost, étudiante

On a fait des recherches et on a vu que les jeunes ont beaucoup plus tendance à consommer des bières commerciales, donc on s'est dit qu'on allait vouloir changer la perception de ces jeunes-là en sortant une bière 4,1 %, une pale ale , explique Isaac Manon Beauchemin.

Les quatre étudiants espèrent écouler les 500 canettes qu'ils ont produites.