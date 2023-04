La Saskatchewan investit dans la recherche sur l’encéphalopathie des cervidés

Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé lundi un investissement de 90 000 $ pour la recherche sur l'encéphalopathie des cervidés, aussi appelée maladie débilitante chronique. Cette recherche, menée par l'Université de la Saskatchewan, vise à étudier la propagation de cette maladie et du ver des méninges chez le caribou des bois et d'autres espèces boréales.

Grâce à cette subvention, le professeur associé à l'Université de la Saskatchewan, Phil McLoughlin, et son équipe étudieront la dynamique des populations de cerfs dans la partie sud-est de l'aire de répartition du caribou.

« L'objectif de nos recherches est de fournir des outils pratiques, des connaissances et des options, et de renforcer la capacité à conserver l'écosystème des plaines boréales tout en sauvegardant les valeurs et les besoins socioécologiques fondamentaux des résidents. » — Une citation de Phil McLoughlin, professeur associé à l'Université de la Saskatchewan

Les résultats de cette recherche fourniront au ministère de l'Environnement de la Saskatchewan des informations précieuses qui lui permettront d'élaborer des politiques et des mesures de gestion fondées sur des données scientifiques, qui donneront la priorité à la conservation du caribou des bois et de son habitat, comme le précise le communiqué.

L'équipe de chercheurs utilisera des colliers émetteurs et des caméras de surveillance de pointe pour mieux comprendre les mouvements des animaux et pour élaborer un modèle de transmission complet.

Selon le ministre provincial de l'Environnement, Dana Skoropad, ce soutien financier de 90 000 $ reflète l'engagement [qu'a pris le] gouvernement de protéger la faune et l'habitat uniques de la Saskatchewan, notamment les populations de caribous des bois qui sont menacées .

Le caribou des bois a été inscrit sur la liste des espèces en péril aux termes de la Loi sur les espèces en péril, en juin 2003.

Au cours des dernières années, la survie de cet animal a été menacée par la propagation du ver méningé et de l'encéphalopathie des cervidés, qui est une maladie mortelle et incurable qui s'attaque au système nerveux central et qui s'apparente à celle de la vache folle.

Les premiers cas de l'encéphalopathie des cervidés ont été découverts en 1996, dans une ferme de wapitis, en Saskatchewan. Depuis, la maladie s’est propagée dans les populations sauvages de cerfs en Saskatchewan et en Alberta.