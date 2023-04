Francophonie albertaine plurielle passe d’un statut provincial à fédéral

L'organisme Francophonie albertaine plurielle (FRAP) a acquis un statut fédéral et s'appellera dorénavant Francophonie canadienne plurielle. Ses activités seront désormais régies en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (OBNL).

Organisme incorporé en Alberta, le principal mandat de la FRAP est la promotion de la diversité et l’inclusion socioéconomique et culturelle. Il offre aussi des services en français permettant l’accueil, l’établissement et l'établissement des nouveaux arrivants francophones et francophiles dans la province.

Cependant, depuis 2021, l'organisme fournit des services de soutien aux organisations francophones à travers les Prairies et les Territoires du Nord-Ouest. Le directeur général, Alphonse Ndem Ahola, explique que la prorogation fédérale qui fait passer officiellement la Francophonie albertaine plurielle à Francophonie canadienne plurielle, vise à donner à la FRAP un statut conforme à ce mandat.

« Le conseil d'administration m’a demandé de faire les démarches nécessaires pour que nous ayons un statut fédéral pour rendre notre statut conforme à ce que nous faisions déjà. » — Une citation de Alphonse Ndem Ahola, directeur général, FRAP

Qu’est-ce qui change?

Avec un statut fédéral, la FRAP est désormais en droit d'étendre ses activités dans d'autres provinces du Canada. Cette expansion va néanmoins nécessiter d’être suffisamment préparé, comme le souligne Alphonse Ndem Ahola. Il faut s'assurer que la FRAP a les moyens et qu’elle répond effectivement à des besoins. Si c'est le cas, nous n'hésiterons pas à aller au-delà de l'Alberta.

L'organisme sera aussi désormais admissible à tout financement qui vise les organisations à but non lucratif ayant un statut fédéral.

Tous les documents officiels de l'organisme concernant l'Alberta ou toute autre province porteront le nom officiel de Francophonie canadienne plurielle. Alphonse Ndem Ahola précise cependant que son organisation continuera à être présente en Alberta sous le nom commercial de Francophonie albertaine plurielle.

Il ajoute qu'elle décidera en temps opportun quels noms divers seront utilisés lors de ses activités dans d'autres provinces.

Nous pouvons, par exemple, décider de nous appeler Francophonie manitobaine plurielle ou Francophonie ontarienne plurielle. En plus d'un nom officiel, les organismes ont le droit d'avoir des noms de publicité , explique le directeur général de la FRAP .

