New York sur le qui-vive à la veille de la comparution de Donald Trump

Accueilli par une vingtaine de partisans et un imposant contingent policier, Donald Trump est arrivé à New York à bord de son avion privé lundi, en vue de sa mise en accusation le lendemain.

Les accusations spécifiques du grand jury – une trentaine, selon CNN – n'ont pas été divulguées, mais sont liées à des versements de 130 000 $ effectués à l'actrice pornographique Stormy Daniels pendant sa campagne de 2016, ce qui pourrait constituer une violation de la loi sur les campagnes électorales.

Un dispositif de sécurité réglé au quart de tour a été mis en place devant la Trump Tower, cet édifice de 58 étages où l’ancien président américain devrait passer la nuit avant de se rendre au palais de justice de Manhattan le lendemain pour sa comparution, à 14 h 15. Les médias ont été confinés un peu plus loin sur la 5e avenue, a constaté sur le terrain la correspondante de Radio-Canada.

Les forces de l'ordre ont sécurisé le palais de justice de Manhattan en vue de la comparution de mardi. Photo : La Presse canadienne / AP / John Minchillo

Le maire de New York, Eric Adams, un ancien policier, a mis en garde les potentiels fauteurs de troubles dans un bref point presse avec la cheffe de la police de la mégapole, Keechant Sewell. Depuis vendredi, les quelque 55 000 membres des forces de l'ordre sont en alerte en vue de la comparution historique de M. Trump.

C’est la première fois qu'un ex-président américain doit se rendre à la justice dans de pareilles circonstances, et cela se produit au moment où le milliardaire de 76 ans est lancé dans la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024.

Donald Trump se prépare à la « bataille »

Mardi matin, je me rendrai, croyez-le ou non, au tribunal. L'Amérique n'était pas censée être comme ça , a lancé dimanche soir sur son réseau Truth Social Donald Trump, qui clame son innocence et dénonce depuis plusieurs jours une chasse aux sorcières .

Un homme déguisé en Donald Trump tenant des barreaux de prison, faisant référence aux procédures possibles envers le président sortant. Photo prise le 16 janvier 2021 à Atlanta aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Donald Trump a annoncé dimanche qu'il allait s'exprimer depuis sa résidence de Floride mardi, le jour où il est censé comparaître devant la justice de Manhattan, et se prépare à la bataille selon ses avocats.

L'ancien président et ses partisans dénoncent le caractère politique de la comparution.

Concernant les versements effectués à l'actrice Stormy Daniels pendant la campagne de 2016, l'avocate de Donald Trump, Alina Habba, a souligné que la commission électorale fédérale et des procureurs fédéraux ont rejeté ces arguments il y a sept ans , avant de qualifier la procédure judiciaire d' ignoble .

Un autre cas pourrait ressurgir, cette fois avec la mannequin et actrice américaine Karen McDougal qui aurait reçu en 2006 un montant de 150 000 $ de Donald Trump pour taire une relation extraconjugale.

Donald Trump nie avoir eu des relations sexuelles avec Stormy Daniels et Karen McDougal.

Avec les informations d'Azeb Wolde-Giorghis, de l'Agence France-Presse et de l'Associated Press