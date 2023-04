Le prix du pétrole bondit après l’annonce de réductions de production de l’OPEP+

L’annonce surprise d'une réduction volontaire de la production nationale de pétrole faite par plusieurs pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (OPEP+), dimanche, a fait grimper les cours du pétrole. Le prix du baril sur le marché nord-américain a dépassé la barre des 80 $US.

L’Arabie saoudite, la Russie et six autres pays réduiront leur production quotidienne de pétrole de 1,66 million de barils à partir de mai et jusqu’à la fin de l’année.

Selon le ministre du Pétrole du Koweït, Bader al Mulla, les diminutions sont préventives et visent à stabiliser le marché. Entre le 13 et le 15 mars, le cours du West Texas Intermediate (WTI) a perdu 10 $US.

Le porte-parole russe en matière d’énergie, Dmitry Peskov, a également indiqué que l’objectif était de maintenir les prix des produits pétroliers et du pétrole brut à un certain niveau .

Une décision critiquée

L’annonce a provoqué une augmentation de la valeur boursière de la plupart des entreprises pétrolières mondiales.

Elle inquiète toutefois l’Agence internationale de l’énergie qui a réagi lundi dans un communiqué. Les nouvelles réductions de l’OPEP+ risquent d’exacerber les tensions et de stimuler les prix du pétrole à un moment où les pressions inflationnistes nuisent aux consommateurs les plus vulnérables dans le monde, surtout dans les pays émergents et en voie de développement.

Un membre de la Maison-Blanche a affirmé que les États-Unis avaient été prévenus de l'annonce, mais ne l'approuvent pas. Selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, le gouvernement américain a fait comprendre à l' OPEP que l'incertitude sur les marchés n'allait pas dans le sens de la mise en place de telles réductions.

Le président américain Joe Biden a déjà critiqué, par le passé, la stratégie pétrolière de l'Arabie saoudite et plus largement de l' OPEP .

Inquiétudes pour l'inflation

Plusieurs analystes économiques partagent ces inquiétudes. Si la réduction réussit à faire augmenter les prix mondiaux, les progrès pour réduire les mesures d’aide à l’inflation vont ralentir, et les banques centrales pourraient devoir être encore plus fermes dans leur approche , a indiqué Karl Schamotta, stratégiste pour Corpay à Toronto.

Pour la première fois en un an, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur inchangé à 4,5 % en mars, constatant notamment un ralentissement de l'inflation en raison de prix plus bas de l'énergie. Sa prochaine décision monétaire est le 12 avril.