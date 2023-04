262 M$ sur deux ans pour des travaux routiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Plus de 262 millions de dollars seront investis par le gouvernement du Québec au cours des deux prochaines années pour la réalisation de travaux sur les réseaux routiers et aéroportuaires.

La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, en a fait l’annonce lundi au nom de sa collègue ministre des Transports et de la Mobilité durable (MTMB), Geneviève Guilbault, lors d’une conférence de presse.

Plusieurs projets ont été ciblés, dont l'aménagement d’un carrefour giratoire à l'intersection des routes 170 et 169, près du 4e Rang Ouest, à Saint-Bruno, et la reconstruction de la chaussée du boulevard Martel, à Saint-Honoré. La réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts est aussi prévue, en collaboration avec la Ville.

Les projets d’asphaltage de la route 170, entre La Baie et Petit-Saguenay, de même que la réfection d'une piste et de voies de circulation de l'aéroport de Chicoutimi-Saint-Honoré recevront aussi des fonds.

Plus de 262 millions de dollars seront investis dans la région pour des travaux routiers et aéroportuaires au cours des deux prochaines années. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Plus d’une centaine de projets seront financés à même l’enveloppe, sur tout le territoire régional.

Ces investissements prouvent l'importance que nous accordons au maintien de nos actifs et à l'amélioration des infrastructures de mobilité sur notre immense et magnifique territoire , a indiqué par écrit la ministre Guilbault.

La réalisation de ces projets contribuera à la vitalité économique de plusieurs communautés en stimulant l'entrepreneuriat local et la création d'emplois de qualité , a déclaré la ministre Andrée Laforest.

Investissements 2023-2025 au Saguenay-Lac-Saint-Jean : 68 960 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;

66 099 000 $ pour améliorer l'état des structures;

111 619 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire (sur recommandations du Bureau du coroner);

15 430 000 $ pour des projets aéroportuaires.

Le Ministère rappelle qu’en 2022, plusieurs projets ont été réalisés dans la région, dont la réfection du pont Dubuc et de ses approches, la réparation du pont chevauchant la rivière aux Chicots, à Alma, et l'asphaltage du centre urbain, aussi à Alma.