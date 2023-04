Serge Brideau se présente pour les verts contre la cheffe libérale Susan Holt

Le chanteur Serge Brideau, qui s’est fait connaître pour son franc parler et ses sorties provocatrices, compte maintenant se faire élire dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore sous la bannière du Parti vert.

Je comprend l’image que j’avais en tant que chanteur, à l’époque, sans expérience politique, je pense que trois ans à la SANB , dont deux ans en tant que vice-président, j’ai beaucoup appris, comment mener des dossiers, comment bien me comporter aussi , déclare-t-il.

Serge Brideau s’est fait connaître comme le chanteur du groupe les Hôtesses d’Hilaire. Il s’est aussi impliqué dans de nombreux enjeux sociaux, dont les droits linguistiques et la violence conjugale.

Serge Brideau a été chanteur des Hôtesses d'Hilaire (archives, 2019). Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

C’est le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, qui a convaincu Serge Brideau de se porter candidat.

Serge Brideau pense que de plus en plus d’électeurs sont prêts à faire confiance à d’autres partis que les deux grands partis qui ont traditionnellement formé le gouvernement, en alternance.

Je pense que les Acadiens sont tannés de se faire prendre pour acquis par les libéraux [...] Quand les libéraux sont au pouvoir, c’est toujours le statu quo.

« Là, je pense que les gens sont tannés, les conservateurs, les libéraux, c’est quatre vingt-cinq cents pour une piasse. » — Une citation de Serge Brideau, candidat du Parti vert dans la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore

Le premier ministre Blaine Higgs a indiqué que son parti ne présenterait pas de candidats contre la cheffe libérale dans cette circonscription.

Plusieurs enjeux, dont l’industrie du bleuet

Le candidat vert estime que le développement de l’industrie du bleuet constitue un enjeu important de la campagne électorale dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore. Sa position, souligne-t-il, n’est pas du tout la même que celle des libéraux et de Susan Holt,qui a récemment appuyé le développement de l'industrie.

Serge Brideau a participé à une manifestation contre le développement de l'industrie du bleuet au champ de tir de Tracadie (5 février 2023). Photo : Radio-Canada

« J’ai beaucoup d’opposition à ce que ce soit une compagnie, ou deux compagnies qui contrôlent les bleuets. » — Une citation de Serge Brideau, candidat du Parti vert dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore

Selon le candidat Brideau, la cheffe libérale, Susan Holt, devra clarifier sa position.

Moi que des producteurs locaux qui veulent produire des bleuets sauvages locaux, ça ne me dérange pas, mais quand c’est les grosses corporations qui dictent les actions du gouvernement, comme le gouvernement libéral dans le passé, et comme le gouvernement conservateur, ça c’est des choses avec quoi j’ai des problèmes.

Susan Holt reste confiante

La cheffe du Parti libéral, Susan Holt, qui souhaite faire son entrée à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick pour la première fois, se présente aussi dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore.

Le siège était occupé auparavant par le libéral Denis Landy, qui a démissionné l’automne dernier pour se tourner vers la politique municipale.

Susan Holt, qui avoue ne pas connaître Serge Brideau, ignore si cette candidature du Parti vert lui rendra la partie plus difficile.

Au Nouveau-Brunswick, la cheffe libérale Susan Holt a annoncé en novembre dernier son intention de briguer la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore. Elle a fait cette annonce en compagnie du député sortant Denis Landry. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / René Landry

Ce n’est pas clair pour moi si lui ou quelqu’un d’autre, ce serait un enjeu différent, on va faire un gros effort pour mériter la confiance du monde d’ici , dit-elle.

« Je pense que plusieurs choix, c’est bon pour une démocratie forte. » — Une citation de Susan Holt, candidate libérale dans la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore

La candidate libérale rappelle toutefois qu’elle peut compter sur une solide organisation. On a une équipe forte, on a une grande équipe, alors ça va être peut-être un avantage. On a du monde dans chaque coin, c’est une grosse circonscription , souligne-t-elle.

Franc parler et décorum parlementaire

Serge Brideau s’est fait remarquer pour ses provocations. Qu’il s’agisse d’un doigt d’honneur au premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, ou un dessin d’une tête carrée à l’intention de Kris Austin, l’ex-chef allianciste et ministre de la Sécurité publique, il compte maintenant respecter le décorum lié aux débats parlementaires s'il est élu.

Serge Brideau a affiché ses couleurs lors de son passage à l'émission Belle et Bum, en 2019, à Télé-Québec. Photo : Télé-Québec

« Je vais rester poli, ce n’est pas un cirque l’Assemblée législative, c’est quelque chose de sérieux. » — Une citation de Serge Brideau, candidat du Parti vert dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore

J’ai un franc parler, des fois, ça écorche, mais je vais toujours être honnête, honnête avec les citoyens, honnête avec les gens qui m’entourent, et il y a une façon polie de le faire.

Serge Brideau étudie la charpenterie au Collège communautaire d’Edmundston. Il a déjà été ambulancier et préposé aux bénéficiaires. Il compte revenir dans la Péninsule Acadienne, s’il est élu député de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore.