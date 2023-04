Tourisme Bas-Saint-Laurent obtient 6,2 millions de dollars pour son mandat

Une enveloppe de près de 2,5 millions de dollars lui sera attribuée jusqu’en 2026 afin que l’organisme puisse promouvoir les attraits touristiques, accueillir les touristes et développer l’offre touristique dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Plus de 3,7 millions de dollars seront réservés au financement de projets touristiques de la région. De cette somme, plus de 2,2 millions de dollars proviennent des nouvelles ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme , peut-on lire dans un communiqué. Tourisme Bas-Saint-Laurent contribue lui-même à cette enveloppe à la hauteur de 1,5 million de dollars.

C’est un grand moment pour nous , se réjouit le président-directeur général (PDG) de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque.

« Il y a une volonté de développer notre région touristiquement et on est fier de ça. » — Une citation de Pierre Lévesque, PDG de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Tourisme Bas-Saint-Laurent a pour objectif d’attirer les voyageurs durant les quatre saisons grâce à des initiatives de différents entrepreneurs qui œuvrent dans l’industrie touristique. D’ici 2030, on aimerait être une destination nature et affaires de quatre saisons, c’est là-dessus qu’on travaille , conclut-il.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était de passage à Rivière-du-Loup lundi matin en présence de la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne, et du député de Côte-Sud, Mathieu Rivest.

« Le Bas-Saint-Laurent a tout ce qu’il faut pour être une destination de réputation internationale », écrit Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata dans un communiqué (deuxième à partir de la gauche). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Pour la ministre Proulx, le virage numérique est essentiel pour attirer la clientèle internationale.

L’objectif est d’augmenter le virage numérique dans l’ensemble du Québec , souligne la ministre.

Des montants du budget provincial ont été réservés pour assurer la transformation numérique des entreprises des régions. Elle ajoute que Québec prépare une conférence de presse. On aura l’occasion […] de décliner quel type de mesure on va offrir aux entreprises pour embrasser le virage numérique , mentionne Mme Proulx.

La ministre Caroline Proulx était de passage à Rivière-du-Loup pour en faire l'annonce. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Les six projets financés par Tourisme Bas-Saint-Laurent Les six projets financés par Tourisme Bas-Saint-Laurent Organisme Projet Montant $ Bistro Côté Est Aménagement d'un espace d'accueil et de découvertes gourmandes 200 000$ Riki Bloc - Coopérative d'escalade Acquisition d'une église afin d'aménager un centre d'escalade à Rimouski 110 000$ Motel Cartier Installation de serrures RFID et d'une borne d'accueil 16 575$ Motel Le Martinet Aménagement d'une salle multimédia 75 000$ Association patrimoniale de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie Aménagement du jardin-mémoire 30 828$ Corporation de développement économique et touristique de L'Isle-Verte Ajout d'une plateforme transactionnelle au site web 7006$

Par ailleurs, six projets ont déjà reçu l’attention de l’organisme. Le bistro Côté-Est, à Kamouraska, et la coopérative d’escalade Riki Bloc, à Rimouski, ont obtenu un financement de 200 000 $ et 110 000 $ respectivement.

« On est plus qu’un restaurant, on est devenu un incontournable en termes de développement bioalimentaire. » — Une citation de Perle Morency, copropriétaire du bistro Côté-Est

L’investissement permettra au bistro de mettre au point un espace découverte dans le cadre du réseau Économusée. On deviendra un des premiers espaces culinaires du Québec. Ce sera un lieu de transmission des savoir-faire, de mise en valeur du travail des producteurs , explique la copropriétaire du bistro Côté-Est.

Le bistro ouvre ses portes le 1er juin. Par contre, Perle Morency avise que l’expérience immersive et de dégustations complète sera proposée à la clientèle d’ici un an.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron