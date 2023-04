Des déplacements difficiles à prévoir en raison du verglas en Outaouais et l’est ontarien

De la pluie verglaçante devrait commencer à tomber mardi et pourrait laisser jusqu’à cinq millimètres de verglas, indique Environnement Canada.

Les surfaces comme les routes, les autoroutes, les trottoirs et les stationnements pourraient devenir glacées et glissantes. Il pourrait tomber de 20 à 40 mm de pluie.

Des inondations pourraient se produire par endroits dans les basses terres , prévient également cette agence gouvernementale.

En Outaouais, de la pluie verglaçante est attendue mercredi. Elle devrait s’arrêter jeudi.

Il s’agit d’ un front chaud associé à un système de basse pression provenant du Colorado qui se déplacera vers la province de Québec mercredi , indique Environnement Canada, qui prévient également que de nombreuses pannes d'électricité pourraient se produire.

Deux collisions mortelles recensées dans la région

Chaussées glissantes, accidents graves, ralentissements : les routes de la grande région d’Ottawa et de Gatineau ont été le théâtre d'accidents successifs lundi matin.

Les forces de l'ordre rapportent des sorties de route et des accidents un peu partout sur le territoire de Gatineau-Ottawa. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La Sûreté du Québec (SQ) avait indiqué qu’une personne était grièvement blessée à la suite d’une collision survenue sur la route 148, à l’est de Shawville, peu avant 7 h lundi matin. L'accident s'est produit près de la 6e Ligne, à Clarendon. Il s'agit d'une collision frontale qui a impliqué deux véhicules.

Selon les premières informations la SQ , la conductrice qui circulait en direction ouest aurait perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe et aurait ensuite percuté un autre véhicule qui arrivait en sens inverse.

La femme de 55 ans a été conduite dans un centre hospitalier, où son décès a été constaté. Les deux occupants de l’autre véhicule ont été conduits dans un centre hospitalier pour y faire soigner des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger.

La route 148 a été fermée dans les deux directions afin de faire l’analyse de la scène de l'accident. Une enquête est en cours pour connaître les circonstances de cette collision.

Une victime à Petawawa

Un autre accident a fait une victime, cette fois-ci à l'ouest d'Ottawa. Une personne a perdu la vie sur la route 17 à la hauteur du chemin Black Bay, à Petawawa, dans le comté de Renfrew.

Le conducteur, non identifié pour le moment, a été déclaré mort sur place, a indiqué la Police provinciale de l'Ontario (PPO) par voie de communiqué. La cause de cette collision entre un camion semi-remorque et un véhicule de courtoisie, survenue vers 6 h 30, fait l'objet d'une enquête.

La sergente intérimaire Erin Cranton, de la PPO, a déclaré que la police a répondu à des appels pour intervenir après au moins une douzaine accidents survenus uniquement sur l'autoroute 417, y compris un carambolage près de l'avenue Bronson, à Ottawa. L'autoroute a été brièvement fermée en direction ouest près de cette sortie. Aucun des accidents n'a fait de blessés graves, a-t-elle précisé.

Toute la matinée lundi, la PPO a encouragé les conducteurs à éviter l'autoroute 417 et à redoubler de prudence sur les autres routes.

L'heure de pointe matinale a été particulièrement difficile lundi. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Les agents sont très occupés , a commenté Mme Cranton peu après 8 h lundi. Nous demandons à chacun de faire preuve de patience.

Dans un gazouillis publié juste avant 9 h, le Service de police d'Ottawa a indiqué que 19 accidents avaient été signalés sur les routes de la ville depuis 6 h.

Les ambulanciers d'Ottawa ont confirmé qu'une personne a été transportée à l'hôpital dans un état stable à la suite d'un accident survenu près de la promenade Island Park.

