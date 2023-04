Les crabiers de la zone 16 demeurent à quai, deux jours après le départ officiel

Ils ont décidé de reporter le départ en mer en raison d’un différend sur le prix d’achat par les transformateurs, jugé trop bas par l'Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16.

L’Office de cette zone, qui négocie la mise en marché avec l’industrie, aimerait recevoir environ 1 $ de plus que les 2,50 $ la livre actuellement prévus.

Carte des zones de pêche pour le crabe des neiges Photo : Pêches et Océans Canada

Les pêcheurs de la zone 16 vont d’ailleurs discuter des moyens de pression qui sont à leur disposition lors d'une assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra ce lundi après-midi à Sept-Îles.

Pour leur part, les transformateurs disent vouloir survivre à une valeur marchande mondiale à la baisse.

Yan Briand est un crabier de la zone 16. Il précise qu’il compte être présent à la rencontre.

Si le litige dure longtemps, les pêcheurs de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick vont rentrer sur le marché en même temps que nous. Ça va sûrement avoir un impact [économique] pour nous , s'exclame-t-il.

Le directeur général de l'Office, Jean-René Boucher, indique qu’il sera à Sept-Îles ce lundi.

Il n’y a pas de nouveau dans le dossier pour l’instant , déclare-t-il par écrit lundi matin.

Du crabe disponible à Sept-Îles

Malgré la mésentente commerciale, les Septiliens pourraient bel et bien se procurer du crabe des neiges dès lundi soir.

La poissonnerie Soucy achète ses crabes directement de pêcheurs de Sept-Îles.

La copropriétaire de la poissonnerie, Frédérique Néron, souligne qu’elle accepte de leur payer un montant supérieur à celui proposé par l’industrie de transformation.

Pour s'assurer d’avoir du crabe, on a toujours eu une entente où on majore le prix qui va finalement être décidé entre les usines de transformations et les crabiers , explique-t-elle.

Frédérique Néron est la copropriétaire du Casse-Croûte du Pêcheur à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Frédérique Néron estime que le bateau pourrait débarquer sa première cargaison avant la fin de la journée.

Elle prévoit de vendre le crabe vivant aux clients à 7,95 $ la livre.

Alors que pêcheurs et transformateurs se renvoient la balle, aucun d’entre eux n'a voulu s’avancer samedi sur le moment d'un éventuel départ des bateaux.

Avec des informations de Lambert Gagné-Coulombe et de Renaud Chicoine-McKenzie