Rogers met finalement la main sur Shaw Communications

Après de multiples rebondissements et malgré l'opposition farouche du Bureau de la concurrence, Rogers et Shaw, les deux titans des télécommunications au Canada, annoncent finalement leur fusion.

Cette transaction, évaluée à 26 milliards de dollars, avait finalement été autorisée par Ottawa vendredi dernier, au terme de multiples péripéties et d'une longue bataille judiciaire.

Le ministre l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a toutefois imposé une série de conditions aux entreprises impliquées, Shaw Communications devant notamment se départir de Freedom Mobile avant de pouvoir être absorbée par Rogers

Entre en scène Québecor, qui se porte acquéreur de Freedom Mobile pour un peu plus de deux milliards de dollars. L'entreprise québécoise devient ainsi le quatrième joueur en importance dans le secteur des télécommunications au pays.

Le ministre François-Philippe Champagne a finalement donné le feu vert à la vente vendredi dernier. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Des promesses et des conditions

Tant Rogers que Québecor ont dû multiplier les promesses afin de rassurer les détracteurs de l'entente et de convaincre le gouvernement canadien d'y donner son feu vert.

Rogers devra ainsi investir 6,5 milliards de dollars pour bonifier son réseau et desservir des communautés éloignées au pays. Le ministre Champagne a de plus exigé que Rogers crée 3000 emplois dans l'Ouest canadien et s'engage à les maintenir pour une durée minimale de 10 ans.

Pour mettre la main sur Freedom Mobile, qui œuvre surtout en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, Québecor s'est engagé de son côté à faire diminuer de 20 % la facture de ses abonnés sur un horizon de dix ans. Leurs forfaits de données seront également bonifiés de 10 %, sans frais supplémentaires.

Québecor devra également investir 150 millions de dollars dans ses infrastructures.

Edward Rogers, président du conseil d'administration de Rogers Communications, et Brad Shaw, président et chef de la direction de Shaw Communications discutent avant le début de l'audience du CRTC sur la fusion des deux entreprises de communication le 22 novembre dernier. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Vive opposition du Bureau de la concurrence

Le Bureau de la concurrence du Canada, qui s'était opposé à la transaction, n'aura pas réussi à convaincre le ministre Champagne, à qui revenait le mandat de trancher.

Le chien de garde de la concurrence au pays avait d'abord été débouté en décembre dernier par le Tribunal de la concurrence, qui avait jugé que le mariage des deux géants de l'industrie n'affecterait pas de manière substantielle les prix pour les consommateurs.

Une décision maintenue par la Cour d'appel fédérale en janvier, malgré les protestations du Bureau.

Les trois entreprises impliquées dans la transaction martèlent que celle-ci stimulera la concurrence au pays, au bénéfice des consommateurs. Par communiqué, Québecor promet notamment que l'acquisition de Freedom Mobile lui permettra de perturber encore davantage le marché canadien du sans-fil .