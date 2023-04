Négociations avec la fonction publique : Mona Fortier espère des avancées cette semaine

Les négociations ont repris dimanche entre le gouvernement fédéral et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) afin de renouveler les conventions collectives de près de 120 000 fonctionnaires. Elles devraient se poursuivre jusqu'à jeudi.

La bonne nouvelle, c’est que nous sommes à la table [de négociations], et j’espère avoir du mouvement cette semaine , a-t-elle dit lundi lors d'un entretien à l’émission Les matins d’ici.

Il s’agit de négociations par voie de médiation, comme l’avaient recommandé les commissions de l’intérêt public en février dernier. Elles avaient également conseillé d’augmenter les salaires de 9 % sur trois ans.

Mme Fortier n’a pas pu en dire davantage sur la teneur de ces négociations puisqu’elles sont toujours en cours, mais elle croit qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction.

On sait qu’en janvier dernier, il n’y avait pas nécessairement une conversation qui se passait à la table, mais là, ça se passe , s'est-elle réjouie.

Entre-temps, les fonctionnaires sont toujours appelés à voter sur une possibilité de grève. Ils ont jusqu’au 11 avril pour se faire entendre.

En janvier dernier, le vice-président régional de l’ AFPC pour le Québec, Yvon Barrière, avait affirmé que le syndicat devrait facilement obtenir un mandat de grève en raison du mécontentement lié au retour au bureau des fonctionnaires.

Le meilleur des deux mondes

Ce retour au bureau, Mme Fortier l'a défendu, même si elle ne ferme pas la porte à une révision du modèle. Pour la présidente du Conseil du Trésor, le travail hybride est le meilleur des deux mondes .

Depuis janvier, les fonctionnaires doivent se présenter au bureau au moins deux ou trois jours par semaine. Les gestionnaires avaient jusqu’à la semaine dernière pour rappeler leurs employés au bureau. Certaines prolongations ont toutefois été accordées aux employés qui travaillent dans des centres d’appels.

Ça a vraiment bien fonctionné, cette transition, et on va continuer , a indiqué Mme Fortier.

La présidente du Conseil du Trésor veut notamment s’inspirer des gouvernements provinciaux et du secteur privé. Elle cite d’ailleurs en exemple la Banque Royale qui demande désormais à son personnel de se présenter au bureau de trois à quatre jours par semaine.

On va être obligés de s’adapter , a-t-elle indiqué. On va voir comment on peut vraiment s’assurer d’offrir les meilleurs services aux Canadiens. Pour moi, c’est ça, l'important.

Jusqu’en octobre pour déterminer où couper

Mme Fortier est par ailleurs revenue sur le budget fédéral présenté la semaine dernière puisque celui-ci comporte des compressions budgétaires de 20 milliards de dollars dans la fonction publique fédérale.

Cette nouvelle a suscité la colère de l’ AFPC, qui avait même accusé le gouvernement de vouloir s’inspirer du gouvernement de Stephen Harper, qui avait aboli des centaines de postes dans la fonction publique fédérale.

Ce n’est pas l’approche Harper, c’est vraiment d’être plus intelligent dans la façon dont nous investissons dans nos programmes , a défendu Mme Fortier. On veut recentrer les dépenses.

Elle a expliqué que certains programmes d’urgence mis sur pied pendant la pandémie ne seront pas renouvelés, ce qui permettra de dégager des fonds.

Mme Fortier se donne d’ailleurs jusqu’au mois d’octobre, lors du prochain énoncé économique, pour analyser dans quel ministère il y a matière à couper.

Cet exercice-là, on va le faire avec un objectif en tête : s’assurer que l’on continue à livrer de meilleurs services , a dit Mme Fortier.

AFPC souhaite un contrat raisonnable

On espère que ça porte fruit et que l’employeur soit préparé à négocier une entente raisonnable pour les travailleurs et travailleuses de la fonction publique fédérale , a soutenu Alex Silas, vice-président exécutif régional de l’ AFPC.

En entrevue, M. Silas a souligné que les votes de grève doivent se terminer le 11 avril et qu'une grève pourrait bel et bien avoir lieu.

« On espère qu’avec le mandat de grève, ça va faire bouger les choses, parce qu’à date, l’employeur a démontré que sans pression, il n’est pas prêt à bouger et c’est frustrant. » — Une citation de Alex Silas, vice-président exécutif régional de l’ AFPC