First Phosphate et des élus régionaux collaboreront en matière de main-d’oeuvre

Le comité est chapeauté par Développement économique 02 (DE02) et la Conférence régionale des préfets du Saguenay–Lac- Saint-Jean.

Le directeur général de First Phosphate, John Passalacqua, le président de la Conférence des préfets, Louis Ouellet, et le président de DE02, Yanick Baillargeon, croient que la ratification de l'entente représente une étape incontournable pour le développement de projets miniers.

First Phosphate est toujours à la recherche de financement pour son projet d’extraction de minerai destiné à la fabrication de batteries au lithium. Des travaux exploratoires sont en cours pour le projet Bégin-Lamarche.

Dans un comité diffusé lundi, les trois entités ont indiqué que l’entente sera profitable pour l'entreprise et pour l'économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’accord permettra à First Phosphate d’avoir accès à de la main-d’œuvre pour la poursuite de ses activités, dans un contexte de rareté.

First Phosphate croit profondément que son projet doit s’intégrer dans sa communauté d’accueil et qu’elle doit faire le maximum pour faire bénéficier celle-ci des retombées économiques qui en découlent. First Phosphate vise à intégrer la région dans la filière prometteuse de la fabrication de batteries pour véhicules électriques, aujourd’hui en pleine expansion , a déclaré John Passalacqua.

Bâtir des ponts

Louis Ouellet, qui est aussi préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, juge essentiel de bâtir des ponts entre la région et l’entreprise.

Nous nous assurons ainsi d’être en communication constante avec l’équipe de First Phosphate pour les supporter dans le développement de cette chaîne de valeur de ce minéral de haute qualité, dédiée spécifiquement à l’industrie de la batterie lithium-fer-phosphate , a-t-il déclaré.

Yanick Baillargeon, qui porte aussi le chapeau de préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, a pour sa part rappelé que la Table régionale des élus et son président, Gérald Savard, ont donné leur appui à First Phosphate, qui demande aux gouvernements provincial et fédéral d’intégrer le minerai à la liste des matériaux critiques et stratégiques.