Toujours aucune trace de Casey Oakes après le naufrage mortel à Akwesasne

La police mohawk d'Akwesasne est à la recherche de Casey Oakes, 30 ans, depuis jeudi.

M. Oakes a été vu pour la dernière fois mercredi soir à bord d'un bateau qui a été retrouvé près des corps, mais la police n'a pas établi de lien direct entre M. Oakes et les décès.

Huit personnes ont été retrouvées dans le fleuve Saint-Laurent, la semaine dernière. (Photo d'archives) Photo : Reuters / CHRISTINNE MUSCHI

La police a déclaré que les huit victimes appartenaient à deux familles, l'une d'origine roumaine et l'autre d'origine indienne. Selon les autorités, elles auraient tenté de passer illégalement aux États-Unis depuis le Canada en traversant le territoire mohawk d'Akwesasne, qui chevauche les frontières provinciales et internationales et comprend des régions du Québec, de l'Ontario et de l'État de New York.

Samedi, la police a identifié deux des victimes comme étant Cristina (Monalisa) Zenaida Iordache, 28 ans, et Florin Iordache, 28 ans, qui transportait des passeports canadiens pour deux jeunes enfants - âgés d'un et de deux ans - qui figuraient parmi les naufragés. Tous les quatre étaient d'origine roumaine.

Dimanche, les autorités ont identifié trois autres personnes. Il s'agit d'une famille indienne, dont des sources policières de l'Inde ont confirmé l'identité de trois membres à CBC : Pravinbhai Veljibhai Chaudhari, un homme de 50 ans, Vidhiben Pravinkumar Chaudhari, une femme de 24 ans, et Mitkumar Pravinbhai Chaudhari, un homme de 20 ans.

Trudeau réagit à Tout le monde en parle

Lors d'une apparition dimanche à l’émission Tout le monde en parle, le premier ministre Justin Trudeau a partagé ses pensées avec les personnes touchées par la tragédie. Il a indiqué qu'il souhaitait décourager les gens de se mettre en danger pour franchir la frontière de manière irrégulière.

M. Trudeau a aussi expliqué que c'est en partie pour cette raison que le Canada a signé une amélioration de l'accord sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis, afin de réglementer et d'encourager une immigration légale.