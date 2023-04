Un artiste des États-Unis poursuit l’entreprise Aritzia pour violation de droit d’auteur

L’artiste Richard X. Zawitz affirme créer des sculptures dites enchevêtrement , ou tangle en anglais, depuis plus de 40 ans. L'action en justice de M. Zawitz soutient que les œuvres d'art d'Aritzia sont constituées de pièces similaires à ses sculptures qui s'emboîtent les unes dans les autres et portent la même finition rose vif et chromée que l'option palm metallic pink , vendue dans sa boutique en ligne.

Une sculpture dans la vitrine du magasin Aritzia est photographiée au centre commercial Westfield San Francisco Centre en 2023. Richard X. Zawitz précise que les sculptures ont été exposées dans des magasins au Canada et aux États-Unis. Photo : Photo fournie

Les similitudes frappantes entre les sculptures contrefaites et les sculptures TANGLE indiquent que [Aritzia] a commis ses actes de contrefaçon délibérément, volontairement et malicieusement, sans tenir compte des droits de propriété de [Zawitz] sur les enregistrements de droits d'auteur TANGLE , peut-on lire dans la requête déposée ce mois-ci.

L'artiste Richard X. Zawitz crée des sculptures enchevêtrées, comme cette pièce « Chrome Original Tangle ». Dans son action en justice, Richard X. Zawitz affirme qu'il détient des droits d'auteur sur ses créations Tangle depuis les années 1980. Photo : Photo gracieuseté de Tangle Creations

Un porte-parole d'Aritzia a indiqué par écrit à CBC que le détaillant examinait actuellement la situation. Ces sculptures ont été créées par les designers internes d'Aritzia, qui s'efforcent de créer un environnement de magasinage de luxe et aspirationnel pour nos clients. Les présentations visuelles de la boutique sont saisonnières par nature et ont été démontées dans le cours normal des choses , a-t-il dit.

Nous les avons trouvés plutôt réticents et intransigeants. Nous avons donc dû prendre cette mesure , a déclaré Richard X. Zawitz en référence à la poursuite judiciaire. L’artiste a déclaré qu'il aurait accepté de collaborer avec le détaillant ou d'être crédité de son nom dans les vitrines, mais que les deux parties n’ont pas été en mesure de régler la question à l'amiable.

Avec les informations de Rhianna Schmunk