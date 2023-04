Le nombre d’emplois occupés par des femmes bondit en Saskatchewan

Cette situation réjouit le gouvernement provincial. Ce dernier estime que 196 000 femmes de 15 ans et plus travaillaient à temps plein en 2019. Or, trois ans plus tard, ce chiffre était passé à 204 200.

La professeure agrégée en leadership d'entreprise à l'Université de Regina Erica Carleton affirme qu'il est formidable de voir que les femmes sont de retour au travail .

Elle estime cependant qu'il faut prendre en compte le fait que beaucoup de femmes ont perdu leur emploi pendant la pandémie et que certaines d'entre elles doivent recommencer à zéro.

Erica Carleton ajoute qu'il sera important de surveiller les conséquences de la pandémie sur l'avancement professionnel des femmes ainsi que l'incidence sur le potentiel salarial.

De son côté, la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de Regina, Prabha Ramaswamy, estime également que cette augmentation est due à un retour à la normale après la pandémie.

Selon elle, la réduction des frais de garderie dans la province à 10 $ par jour à compter du 1er avril 2023 « a un impact important sur le nombre de femmes qui vont réintégrer le marché du travail »

Pendant la pandémie, c'était l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes devaient quitter le marché du travail, puisqu'elles continuaient à assumer de manière disproportionnée les responsabilités liées à la garde des enfants , estime Prabha Ramaswamy.

« C'est une excellente nouvelle de voir les femmes réintégrer le monde du travail afin de participer pleinement à l'économie de la province. » — Une citation de Prabha Ramaswamy, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de Regina

La présidente de la Fédération du travail de la Saskatchewan, Lori Johb, affirme que, même si davantage de femmes font partie de la population active, cela ne veut pas dire que ces chiffres reflètent la qualité des emplois et des salaires offerts.

« Les femmes sont encore surreprésentées dans les emplois à faible revenu. Nous devons augmenter le salaire minimum. Les gens doivent être payés. Je crois vraiment, honnêtement, que nous n'avons pas de pénurie de main-d'œuvre, mais que nous faisons face à une pénurie de salaires. » — Une citation de Lori Johb, présidente de la Fédération du travail de la Saskatchewan

Le gouvernement provincial affirme qu'en février 2023 le taux de chômage désaisonnalisé de la Saskatchewan était de 3,8 %, un chiffre bien en dessous de la moyenne nationale de 4,9 %. En même temps, le nombre d'emplois à temps partiel pour les femmes est passé de 69 600 à 67 900, soit une baisse de 2,44 %.

La Saskatchewan a actuellement le salaire minimum le plus bas du Canada, soit 13 $ de l'heure. Il sera porté à 14 $ le 1er octobre 2023, et à 15 $, l'année suivante.

Avec les informations de Daniella Ponticelli et Danielle Dutrisac