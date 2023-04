Le service Déplacement Nord-Ouest s’étend à Saint-Quentin

La Commission de services régionaux Nord-Ouest et l’organisme Transport urbain/rural, qui dirigent ce service, font le lancement à Saint-Quentin lundi à 13 h.

Aujourd’hui, je vais avoir le plaisir d’annoncer l’ouverture du service à Saint-Quentin. [...] Et ce matin, c’est la formation initiale des quatre bénévoles qui se sont déjà engagés dans la région de Saint-Quentin , indique la coordinatrice en croissance régionale à la Commission de services régionaux Nord-Ouest, Céline Tercier, au cours d’une entrevue accordée lundi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Déplacement Nord-Ouest est un service à prix abordable qui s’adresse de façon prioritaire aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux nouveaux arrivants et aux familles à faible revenu. Des bénévoles se chargent du transport.

On a de bons résultats parce que les bénévoles sont bien impliqués et on a une demande croissante des clients , souligne Céline Tercier.

Les frais de service dépendent de la distance parcourue et d’une subvention dans le cas des personnes et des familles à faible revenu.

D’une manière générale, en fait, on demande aux clients d’appeler Transport urbain/rural pour obtenir un devis parce que les prix dépendent vraiment des situations des situations des personnes , recommande Mme Tercier.

Les déplacements à des rendez-vous médicaux et pour faire l’épicerie sont considérés comme étant prioritaires. Les organismes n’ont pas assez de bénévoles pour ouvrir le service à la communauté au complet.

Le numéro à composer pour communiquer avec Transport urbain/rural est le 506-501-9001.