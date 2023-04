Certains Manitobains passent à côté d’importants bénéfices d’impôts, selon un organisme

Selon un organisme à but non lucratif, des Manitobains, qui ont de faibles revenus, passent souvent à côté d’importants remboursements d’impôts quand ils ne soumettent pas leur déclaration de revenus.

C’est pourquoi le Community Financial Counselling Services ( CFCS ) s’est fixé comme objectif de venir en aide aux Manitobains à faible revenu en leur proposant des services gratuits à travers sa clinique fiscale pour qu’ils puissent soumettre leurs déclarations fiscales. Selon l’organisme, les remboursements perçus à travers ces soumissions surprennent souvent ses clients.

Situé sur l’avenue York, au centre-ville de Winnipeg, le CFCS estime avoir aidé à remplir 10 000 déclarations cette année, ce qui lui a permis de récupérer 23 millions de dollars pour ses clients.

Selon une étude publiée en 2020 (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) , un Canadien sur dix ne soumet pas de déclarations d’impôts.

D’après le CFCS , plusieurs facteurs peuvent empêcher des citoyens à ne pas faire cette tâche annuelle, tels que l'anxiété ou la barrière de la langue.

Par ailleurs, le manque de familiarité avec les règles fiscales manitobaines peut aussi être stressant et intimidant, déclare le CFCS , laissant de nombreuses personnes sans leurs dus.

Un des clients de l'organisme, Matthew Cox, affirme qu'il n'a pas soumis ses déclarations de revenus depuis 2015 en raison de plusieurs défis, dont des problème au niveau de la santé mentale. Il a appris qu'il allait recevoir des milliers de dollars en remboursements d'impôts.

« C'est plus que je n'avais espéré. » — Une citation de Matthew Cox, client du Community Financial Counselling Services

Mariannina Raimo est retraitée et bénévole au CFCS . Originaire d’Italie, elle est arrivée au Canada avec sa famille lorsqu’elle était petite. Elle raconte que ses parents n’auraient pas perçu leurs remboursements d’impôts si leurs voisins ne les avaient pas aidés.

Mariannina Raimo est retraitée et bénévole trois fois par semaine dans cet organisme financier de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Mes parents ne savaient pas lire et écrire en anglais, affirme-t-elle. Ils devaient compter sur moi, même si j'avais 5 ans à l'époque, pour les aider à communiquer.

C’est le vécu de ses parents qui a Mariannina Raimo à s’impliquer dans cet organisme, car elle veut maintenant venir en aider les nouveaux arrivants, les familles ou les citoyens aux budgets serrés à récupérer quelques dollars en plus en faisant leurs impôts.

Le Community Financial Counselling Services affirme que les services de sa clinique fiscale sont gratuits aux clients qui ont un revenu inférieur à 35 000 $ par an pour une personne seule ou inférieur à 50 000 $ par an pour les personnes vivant dans certaines régions dans le nord de la province.

Pour les ménages à deux personnes , leurs revenus annuels doivent être inférieurs à 45 000 $ pour être admissibles, ou inférieur à 65 000 $ s’ils vivent dans certaines régions dans le nord de la province.

L'organisme recommande aux personnes intéressées et admissibles à ses services de se présenter dès 7 heures le matin dans ses locaux, afin de prendre un numéro et patienter pour être servies. La clinique fiscale gratuite est ouverte tous les jours de 9 h 30 à 14 h 30 jusqu’au 1er mai 2023.

Avec les informations d'Emily Brass