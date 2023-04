Un beau gros défi pour la nouvelle directrice générale du Patro de Jonquière

Elle succède à Yannick Gagnon, élu député de Jonquière sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ) en octobre dernier.

Le Patro est une institution à Jonquière et a accueilli des milliers de jeunes au fil des ans, autant dans ses camps de jour l’été que lors de ses activités de sports et de loisirs tenues en hiver. Les adultes y trouvent aussi leur compte au bingo et lors d’autres rassemblements communautaires chapeautés par l’organisme.

Depuis une semaine, tout a été chamboulé dans ma vie professionnelle et personnelle. Le Patro, je le connais très bien parce que j’ai beaucoup côtoyé Yannick Gagnon , a expliqué la nouvelle DG, au cours d’une entrevue accordée à l’émission C’est jamais pareil.

Sophie Bouchard succédera à Yannick Gagnon, élu député de Jonquière en octobre dernier. Photo : Radio-Canada / Éric Gauthier

La Baieriveraine d’origine est la toute première femme à occuper ce poste.

Elle a fait sa marque au sein des Productions Hakim, où elle est présentement en fin de mandat, et du festival les Grandes veillées de La Baie.

C’est comme une belle grande famille et je suis comme la petite nouvelle qui fait son entrée. On sent facilement le sentiment d’appartenance qui est très fort. C’est une grosse maison dans laquelle on est capable de découvrir toutes les pièces. Chaque département est différent , image-t-elle.

Forte d’une carrière dans le domaine de l’événementiel, Sophie Bouchard croit qu’elle aura du plaisir à occuper ce poste et que sa capacité de se retourner sur un dix sous profitera à l’organisme.

Longtemps administré par des religieux, le Patro de Jonquière a dorénavant une vocation laïque.

Des grandes chaussures

Succéder à Yannick Gagnon, que Sophie Bouchard définit comme l’emblème du Patro, est à la fois un honneur et un grand défi.

« C’est un siège tellement bien préparé. Tout est structuré. Yannick et l’organisation ont fait un grand travail au niveau de la passation. » — Une citation de Sophie Bouchard, directrice générale, Patro de Jonquière

Faire rayonner Jonquière

Le Québec compte sept Patro. Sophie Bouchard veut faire rayonner celui de Jonquière partout en province. Un nouveau plan stratégique sera d’ailleurs déposé peu après son arrivée.

Le recrutement sera également un enjeu majeur à considérer, en contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Doté d’une patinoire Bleu Blanc Bouge et d’un nouveau gymnase, les possibilités sont immenses pour le Patro de Jonquière.

On a tous les atouts pour plaire à tous types d’événements. Sincèrement, je pense que le Patro est complet dans son offre, mais il y a beaucoup de développement à faire. J’ai hâte de découvrir les départements de cette grande famille-là , dit Sophie Bouchard, qui n’exclut pas la possibilité d’y tenir des événements.

Le partenariat unissant le Patro de Jonquière et le Service de travail de rue est considéré comme étant très important par la nouvelle gestionnaire, qui entend consolider cette mission au cours de son mandat.

Avec Frédéric Tremblay