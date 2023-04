Le manteau neigeux dans les vallées des Rocheuses en diminution, selon un chercheur

La période de la couverture neigeuse dans les Rocheuses canadiennes a diminué de quatre à six semaines depuis le début des années 1970, selon John Pomeroy, de la Chaire de recherche du Canada en ressources d'eau et en changement climatique à l’Université de la Saskatchewan.

Cette diminution est la conséquence d’une fonte rapide durant les printemps et des automnes plus chaud, alors que les accumulations de neige sont moins importantes.

Le chercheur indique d'ailleurs que dans les régions qu'il a étudiées, son déclin est notable, y compris dans la vallée de Kananaskis.

Nos accumulations de neige en altitude se sont maintenues, ainsi que nos accumulations de neige en altitude moyenne, mais au fond des vallées, nous avons beaucoup moins de neige qu'avant , dit-il.

Il explique que le niveau du manteau neigeux est plus stable en haute altitude au Canada qu’aux États-Unis ou dans les Alpes, car il fait plus froid.

[Là-bas], les altitudes plus élevées sont affectées par le réchauffement climatique qui fait fondre la neige plus tôt ou qui réduit le volume des accumulations, mais nous n'avons pas encore observé ce phénomène dans les Rocheuses canadiennes.

Cependant, les montagnes albertaines ne seront pas pour autant épargnées dans l'avenir. Nous prévoyons des saisons de neige de plus en plus courtes et une réduction de plus de la moitié du manteau neigeux actuel dans le fond des vallées, voire pratiquement aucun, certaines années , ajoute le chercheur.

Les études de Claudia Notarnicola, chercheuse pour le centre de recherche privé italien Eurac, montrent une diminution de la couverture neigeuse de 3,6 % à l'échelle mondiale.

Conséquences sur l’approvisionnement en eau

John Pomeroy rappelle que le flanc est des Rocheuses dépend des montagnes pour l'approvisionnement en eau des villes, l’irrigation des terres agricoles, l’hydroélectricité et l’écosystème.

Il croit que le raccourcissement des saisons aura des conséquences sur le débit des rivières des Prairies, dont il prédit que le pic passera du mois de juin à la fin du mois d'avril ou au début de mai.

Les débits vont aussi considérablement varier d’une saison à l’autre, d’après ses estimations. Avec la disparition des glaciers et d'une partie de notre manteau neigeux à basse altitude, nous perdons un important débit d’eau.

Il conclut que cette situation nécessitera une meilleure gestion de l’eau.

Avec des informations de Christy Climenhaga