COVID-19 : l’Ontario finance un an de plus de surveillance des eaux usées

Depuis mars 2022, des chercheurs de la province analysent les eaux usées des municipalités en Ontario pour mesurer la prévalence de la COVID-19 dans sept régions.

Gustavo Ybazeta, chercheur à l'Institut de recherche d’Horizon Santé Nord à Sudbury, affirme que le programme fournit des données précieuses aux services de santé et aux municipalités afin qu'ils puissent réagir au virus.

Nous aidons à guider les interventions qui aideront à éviter la propagation des épidémies ou l'augmentation du nombre de personnes infectées , indique-t-il.

M. Ybazeta affirme qu'avec le déclin du nombre de tests PCR qui sont effectués, les résultats des analyses des eaux usées et le nombre d'hospitalisations dues à la COVID-19 sont les deux éléments d'information les plus importants pour comprendre la prévalence du virus dans la communauté.

Gustavo Ybazeta est chercheur à l'Institut de recherche d'Horizon Santé Nord. Photo : Radio-Canada

Maintenant qu'un réseau de recherche est en place dans 13 universités et plusieurs instituts de recherche, M. Ybazeta explique que ses collègues peuvent également tester les eaux usées pour détecter d'autres agents pathogènes, comme le virus de la grippe.

Nous avons une occasion unique d'exercer une surveillance que nous pouvons utiliser pour éviter une autre épidémie de grande ampleur , indique-t-il.

À Sudbury, M. Ybazeta indique que huit chercheurs participent à la surveillance des eaux usées.

Il croit que si la province n'avait pas continué à financer le programme, il aurait été difficile de poursuivre ses opérations.

En date du 25 mars, Santé publique Sudbury et districts a indiqué que le risque de COVID-19 pour la région était modéré , selon les résultats des analyses des eaux usées et d'autres facteurs, comme les hospitalisations et les éclosions dans les foyers de soins de longue durée.

