Les Raptors de Toronto qualifiés pour les séries éliminatoires

Célébrant ses 29 ans, Siakam a récolté 22 points en deuxième demie.

Fred VanVleet a inscrit 20 points et 20 passes, une première dans l'histoire des Raptors.

Tous les autres partants des Raptors ont amassé au moins 12 points. O.G. Anunoby en a marqué 23, Jakob Poeltl, 16 et Scottie Barnes, 12.

Anunoby a été exceptionnel avec une fiche de cinq en six pour les tirs de trois points.

VanVleet a réussi trois des huit vols des siens, tandis que Poeltl a frustré l'adversaire avec cinq blocs.

Chris Boucher a ajouté sept points, dont cinq au dernier quart.

L'ancien Raptor Svi Mykhailiuk a fourni 26 points du côté des Hornets, qui jouaient sans leurs quatre meilleurs éléments. Ils étaient privés de leur meilleur pointeur Terry Rozier, blessé au pied droit.

Étaient également absents Kelly Oubre (épaule droite), P.J. Washington (pied droit) et Gordon Hayward (pouce gauche).

Quoi qu'il en soit, les Raptors ont été constants, concentrés et travaillants, mettant fin à une série de cinq revers à l'étranger.

Les Torontois ont dominé 90-44 pour les points dans la bouteille. Durant la première demie, ils ont eu un taux de réussite de sept en 13 au niveau des tirs de trois points.

Will Barton manquait à l'appel pour un quatrième match de suite, ennuyé à la cheville gauche. Gary Trent ratait un sixième match d'affilée -- un deuxième en raison de maux de dos, après une absence de quatre matches en lien à des raideurs au coude droit.

La journée de lundi en est une de repos dans la NBA. Les Raptors vont rejouer mardi soir, une fois de plus à Charlotte.

Qualifiés pour les séries

Après le match de dimanche, les Raptors (39-39) s'étaient installés au huitième rang dans l'Est et ils ont confirmé leur place pour au moins un match de qualification lorsque les Nets de Brooklyn ont défait le Jazz de l'Utah.

La formation de Toronto ne peut pas terminer plus bas que le 10e échelon de l'Est.

Selon le nouveau format de séries de la NBA, les équipes aux septième et huitième rangs s'affrontent pour déterminer laquelle terminera septième. Les formations aux neuvième et dixième places croisent le fer pour déterminer laquelle se mesurera à la perdante du match entre la septième et la huitième.

Plus tard en soirée dimanche, les Hawks d'Atlanta (39-39) ont battu les Mavericks de Dallas 132-130 en prolongation et ils ont devancé les Raptors au huitième échelon en raison du bris d'égalité.