Incendie mortel à Ottawa : "Je n’ai pas pu être un héros", se désole un locataire

Je n'ai pas pu être un héros , a confié Cory Hilliard à Radio-Canada.

Son propriétaire, un homme dans la cinquantaine qui habitait à l’étage, a péri dans le brasier. Nous ne nommerons pas la victime puisque son identité n’a pas été confirmée par les membres de sa famille.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux vers 2 h 30 dimanche matin, le brasier était déjà généralisé.

Il n'y avait aucun moyen de faire quoi que ce soit dans cette situation , a ajouté M. Hilliard.

Cory Hilliard a perdu tous ses biens dans l'incendie. Photo : Radio-Canada / David Bates

Ce dernier, sa fille et une autre personne ont eu le temps de fuir la résidence de justesse, mais son propriétaire a eu moins de chance.

Il n'y avait pas moyen de l’appeler , a raconté M. Hilliard. Toute la maison était engloutie [par les flammes]. C’était impossible d’aller le chercher.

Les pompiers lui ont administré les premiers soins sans succès. Son décès a été constaté à l’hôpital.

M. Hilliard et la victime se connaissaient depuis 12 ans. Ils n’étaient pas proches, mais ils se connaissaient assez bien pour avoir des conversations amicales et échanger des cadeaux de Noël.

Sortis de justesse

M. Hilliard explique s’être couché vers 2 heures du matin après avoir regardé un film. Son propriétaire avait prévenu qu’il comptait brûler des matériaux à l’étage.

Ce n'est que lorsqu’il s’est mis à avoir du mal à respirer qu'il s'est rendu compte qu'il y avait urgence d’agir.

J'ai ouvert quelques fenêtres et je pensais que tout irait bien, mais j'ai réalisé que toute la maison était en feu , a raconté M. Hilliard.

Il a entendu des bruits sourds à l’étage, ce qui lui a fait craindre que le toit ne s'effondre. S'il s'était écoulé une demi-minute de plus, nous n'aurions probablement pas survécu , croit-il.

M. Hilliard a perdu tous ses biens dans l’incendie à l'exception d'un pantalon de pyjama et d'un chandail à capuchon. Dès que je suis monté à l'étage, j'ai reculé ma voiture pour qu'elle ne fonde pas , a-t-il ajouté.

Les pompiers ne sont pas en mesure de faire de liens entre les trois incendies mortels survenus à Ottawa en moins d'un mois. Photo : Radio-Canada / David Bates

Un troisième incendie mortel en un mois

Il s’agit du troisième incendie mortel en moins de 27 jours à Ottawa : une tendance que le porte-parole du Service des incendies, Nicholas DeFazio, décrit comme extrêmement préoccupante .

Ce dernier n’est toutefois pas en mesure de faire de lien entre les trois événements. Le Bureau du commissaire des incendies de l'Ontario (BCI) explique quant à lui qu’il serait prématuré de faire des commentaires sur des enquêtes en cours.

Le BCI rappelle l’importance d'avoir un détecteur de fumée fonctionnel sur chaque étage de sa maison et d’avoir un plan d'évacuation en cas d'incendie, qui comprend deux sorties, dans la mesure du possible, et de le pratiquer.

Lors de l'incendie de dimanche, un détecteur de monoxyde de carbone se serait toutefois déclenché, affirme M. Hilliard.